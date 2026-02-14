MÁS DE MIL NIÑOS DESAFIARON EL ESTRECHO DE MAGALLANES EN EL CHAPUZÓN KIDS 2026

Con una amplia participación, la Municipalidad de Punta Arenas llevó a cabo este fin de semana el Chapuzón Kids 2026 en la playa ubicada al costado de las letras de la ciudad, a orillas del Estrecho de Magallanes.

La fiesta del verano comenzó a las 14:00 horas con un DJ que encendió el ambiente junto a los padres y sus hijos, con concursos y entrega de premios por parte de Tabsa, que otorgó 500 cupos para que niños puedan asistir gratuitamente a Isla Magdalena. Desde las 14:30 horas, los participantes ingresaron al perímetro para realizar un calentamiento previo a su inmersión en el estrecho. Finalizada la preparación, más de mil mini valientes ingresaron a las gélidas aguas australes.

"Fue una fiesta familiar, que comenzó cerca de las dos y cuarto, con mucha orden y seguridad. Gracias a la Armada de Chile, Carabineros, Bomberos, al personal municipal, pero sobre todo a Blumar, que nuevamente ha estado contribuyendo para que esto sea una linda fiesta", indicó el alcalde de la comuna, Claudio Radonich.

La autoridad comunal subrayó que la actividad "llegó para quedarse", destacando que no se registraron incidentes, y señaló que como municipio ya se encuentran preparando el Chapuzón de Invierno 2026 y el cuarto Chapuzón Kids en 2027. "Buscamos que nuestros niños se vinculen con su estrecho, con su costanera y con la familia. Creo que lo hemos logrado. Fue una linda jornada para todo Punta Arenas", agregó Radonich.

Desde Blumar, Trinidad Amézaga, jefa de tienda, expresó su satisfacción por la convocatoria. "Estamos felices, tuvimos una jornada muy linda, con más de mil niños participando. Disfrutamos entregando colaciones y viendo el entusiasmo de los niños en los concursos. Esperamos seguir apoyando este tipo de actividades durante el año", señaló.

Los principales protagonistas también compartieron su entusiasmo. Lía Lourdes calificó la experiencia como "genial" y aseguró que volvería a lanzarse al agua. "Estuvo rica. Me dan ganas de hacerlo otra vez", comentó.

Por su parte, Ignacia Rabanal, quien asistió junto a un grupo de compañeros de colegio, afirmó que, pese a que el agua estaba "helada, helada", decidió lanzarse tres veces. "Es entretenido y es como para hacer una tradición todo el año, para pasarla bien", expresó.

Al finalizar, los mini valientes recibieron chocolate caliente, cerrando este panorama familiar como uno de los más importantes del verano. La actividad contó con el apoyo de efectivos de Carabineros para el corte de tránsito y resguardo del sector, funcionarios de la Armada que trabajaron desde el agua demarcando el perímetro mediante el despliegue de botes y buzos, además de personal de Seguridad Pública y funcionarios municipales.





​



​



​



​



​



​

