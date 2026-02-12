Punta Arenas,
12 de febrero de 2026

AGUAS MAGALLANES ANUNCIA NUEVA REHABILITACIÓN DE COLECTORES CON TECNOLOGÍA SIN ZANJA PARA REFORZAR EL SERVICIO EN PUNTA ARENAS

La iniciativa considera una inversión de $968.598.099 millones, destinada a renovar tramos estratégicos de la red en los sectores principalmente centro y sur de Punta Arenas Los trabajos se desarrollarán a partir de 09 de febrero y se extenderán por un plazo estimado de 2 meses, con medidas de señalización y resguardo para minimizar molestias y mantener una operación segura en terreno.

Mantenimiento aguas magallanes

Como parte de su plan permanente de mejoramiento de infraestructura sanitaria, Aguas Magallanes iniciará un nuevo proceso de rehabilitación de colectores de aguas servidas en la ciudad, una intervención clave para fortalecer el funcionamiento de la red, mejorar su desempeño en el tiempo y entregar un servicio más seguro y confiable para la comunidad.

La iniciativa considera una inversión de $968.598.099 millones, destinada a renovar tramos estratégicos de la red en los sectores principalmente centro y sur de Punta Arenas Los trabajos se desarrollarán a partir de 09 de febrero y se extenderán por un plazo estimado de 2 meses, con medidas de señalización y resguardo para minimizar molestias y mantener una operación segura en terreno.

Esta renovación permitirá extender la vida útil de la infraestructura, reducir riesgos de fallas asociadas al desgaste natural de las redes y reforzar la continuidad operacional del sistema. En concreto, se trata de una inversión que apunta a prevenir incidencias, optimizar el funcionamiento del alcantarillado y asegurar que la ciudad cuente con una red preparada para las necesidades actuales y futuras.

TECNOLOGÍA SIN ZANJA: REHABILITACIÓN DESDE EL INTERIOR DEL COLECTOR

La metodología que se utilizará corresponde a un sistema de rehabilitación sin apertura de zanjas, que permite renovar el colector desde su interior y operar principalmente a través de las cámaras de inspección existentes. De esta forma, se reduce la intervención en superficie y se acotan los tiempos de obra, evitando excavaciones extensas en calzadas y veredas.

Entre sus principales ventajas, destaca que es un trabajo más rápido, con menor impacto para el tránsito y el entorno, ya que permite concentrar las faenas por tramos y mantener un ordenamiento vial más acotado. Asimismo, al tratarse de un proceso controlado, se favorece una ejecución más eficiente y amigable con la comunidad.

Aguas Magallanes informará oportunamente cualquier desvío, restricción temporal o recomendación para quienes circulen por los sectores intervenidos, reiterando el llamado a respetar la señalización y a transitar con precaución mientras se desarrollen las faenas.



Charla AMA

AGUAS MAGALLANES INVITA A CHARLA COMUNITARIA SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y USO SEGURO DE SERVICIOS BÁSICOS

AGUAS MAGALLANES ANUNCIA NUEVA REHABILITACIÓN DE COLECTORES CON TECNOLOGÍA SIN ZANJA PARA REFORZAR EL SERVICIO EN PUNTA ARENAS

Mantenimiento aguas magallanes

AGUAS MAGALLANES ANUNCIA NUEVA REHABILITACIÓN DE COLECTORES CON TECNOLOGÍA SIN ZANJA PARA REFORZAR EL SERVICIO EN PUNTA ARENAS

