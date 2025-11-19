Punta Arenas,
19 de noviembre de 2025

AGUAS MAGALLANES INFORMA CIERRE TEMPORAL DE CALZADA EN AVENIDA FREI

​Por obras de colector que beneficiarán a más de 3.700 personas

Obras Av Frei_AMA

Aguas Magallanes informó que, en el marco del proyecto de instalación del nuevo colector de alcantarillado que se ejecuta en el sector norte de la ciudad, este fin de semana se realizará un cierre temporal de calzada en Avenida Eduardo Frei, con el objetivo de ejecutar un cruce crítico necesario para la continuidad de las obras.

 

El corte de tránsito -autorizado mediante Resolución Exenta del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones- se llevará a cabo entre Avenida Los Flamencos y Ruta 9, en la calzada poniente, desde las 20:00 horas del viernes 21 de noviembre hasta las 12:00 horas del sábado 22 de noviembre. Durante este período, la empresa contratista Salfa ejecutará trabajos en zanja abierta para la instalación de un tramo del colector en Avenida Frei, llegando a Calle Los Flamencos, frente al Hospital Clínico de Magallanes, faenas que forman parte del 53% de avance que presenta actualmente el proyecto.

 

LLAMADO A LA PRECAUCIÓN

 Aguas Magallanes hizo un llamado a conductores y peatones a transitar con precaución por el sector, considerar tiempos de desplazamiento mayores y respetar la señalización y desvíos que estarán dispuestos en el lugar.

"Sabemos que este tipo de obras puede generar ciertas molestias, pero son imprescindibles para acompañar el crecimiento de la ciudad y asegurar un sistema de alcantarillado robusto y preparado para las nuevas viviendas del Plan de Emergencia Habitacional. Agradecemos la comprensión de los vecinos y solicitamos extremar las medidas de seguridad al circular por el sector intervenido", indicaron desde la compañía.

 

UN PROYECTO CLAVE PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL

Las obras del colector Los Flamencos contemplan 2.930 metros de red sanitaria, que permitirán incorporar al sistema a más de 1.500 viviendas que se desarrollan en el sector norponiente de la ciudad, beneficiando en total a más de 3.700 personas.

El trazado considera un estricto plan de protección ambiental en el sector del Humedal Tres Puentes, incorporando barreras acústicas, horarios diferenciados y levantamiento de tuberías sobre material de relleno existente para evitar afectación del ecosistema.

 

INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD

Aguas Magallanes reiteró que continuará informando oportunamente los avances y eventuales nuevas intervenciones viales que requiera el proyecto, a través de sus canales oficiales.



PUNTA ARENAS LANZA PRIMERA "EXPO DULCES" PARA PROMOVER EL EMPRENDIMIENTO PASTELERO LOCAL

