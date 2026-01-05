Punta Arenas,
5 de enero de 2026

CONSTANZA BARRÍA VERA: LA HISTORIA DE UNA JOVEN ARQUITECTA CON MAS DE 10 AÑOS DE EXPERIENCIA EN VOLUNTARIADOS Y TRABAJO SOCIAL DESDE MAGALLANES

Buenos días región.

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la arquitecta magallánica Constanza Barría Vera conversó con la ciudadanía sobre su trayectoria personal y social, luego de haber sido elegida como Mujer Destacada 2025 por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.

Barría destacó que este reconocimiento representa años de trabajo sostenido en el ámbito social, particularmente en el acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad. Desde hace más de una década, desarrolla una labor voluntaria ininterrumpida, siendo parte activa de la Corporación Nacional del Cáncer y colaborando estrechamente con la Agrupación de Pacientes Oncológicos de Magallanes.

Durante la conversación, abordó el desafío de equilibrar su ejercicio profesional como arquitecta con su compromiso social, señalando que ambas dimensiones se complementan y le permiten mantenerse conectada con la realidad territorial de la región. Su experiencia en terreno ha sido clave para comprender de primera fuente las necesidades de las personas, especialmente en acciones simples pero significativas como la entrega de café y pan a quienes viven en la calle, una realidad que —según expresó— marca profundamente y refuerza el sentido de humanidad del voluntariado.

Asimismo, relevó la importancia de la constancia en el tiempo, indicando que el verdadero impacto del trabajo social se construye con presencia permanente, compromiso genuino y acciones que nacen desde el cariño, sin fines de lucro ni intereses personales.

En ese contexto, reflexionó sobre el rol de la mujer en el liderazgo social y territorial, destacando que este reconocimiento como Mujer Destacada no solo visibiliza su historia personal, sino también la de muchas mujeres que, desde distintos espacios, sostienen redes de apoyo fundamentales para la comunidad.

La participación de Constanza Barría en el programa permitió poner en valor el trabajo silencioso del voluntariado y reafirmar la importancia de seguir fortaleciendo iniciativas sociales que nacen desde la vocación, la empatía y el compromiso con las personas.




“1978: MEMORIAS CON HISTORIAS DE SUS PROTAGONISTAS” CASI AGOTA SU SEGUNDA EDICIÓN Y LOGRA PROYECCIÓN INTERNACIONAL

MUNICIPIO DESTINARÁ $30 MILLONES EN 2026 PARA RECUPERAR MOBILIARIO URBANO RAYADO

PAES

14 ESTUDIANTES DE MAGALLANES SE DISTINGUEN POR SUS TRAYECTORIAS EDUCATIVAS Y LA REGIÓN ALCANZA PUNTAJES SOBRE EL PROMEDIO NACIONAL EN COMPRENSIÓN LECTORA E HISTORIA

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

EXITOSO OPERATIVO DE CARABINEROS PERMITIÓ UBICAR A DOS MUJERES PERDIDAS EN EL MONTE TARN

LOS TIEMPOS NUEVOS

EL AMIGO DE LA FAMILIA

SALIDA DE MADURO

EL PRIMER NACIMIENTO DE 2026 EN MAGALLANES SE REGISTRÓ EN EL HOSPITAL CLÍNICO