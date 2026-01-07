Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
2 (1)
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino enero
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

7 de enero de 2026

JOSEFA SOTO JARA Y MATÍAS CONDEMARÍN: ESTUDIANTES DE MAGALLANES QUE DESTACARON EN LA PAES RELATAN SU EXPERIENCIA Y PROYECCIÓN ACADÉMICA

Buenos Días Región

ZOOM DUPLEX 07 enero 2026 10-16-11

Dos jóvenes de la Región de Magallanes que obtuvieron puntajes destacados en la PAES fueron protagonistas en Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde compartieron cómo vivieron la espera de los resultados y el proceso que los llevó a alcanzar estos logros. Josefa Soto Jara, puntaje regional en Historia, y Matías Condemarín, puntaje nacional en Matemática, relataron una experiencia marcada por la ansiedad, el esfuerzo y el apoyo de sus entornos.

Durante la conversación en Buenos Días Región, Josefa Soto Jara, ex alumna del Colegio Alemán, contó que recibió la noticia de manera inesperada mediante una llamada telefónica el domingo previo a la entrega oficial de resultados. Reconoció que la ansiedad se intensificó los días previos y que el resultado fue una sorpresa, considerando que su preparación en Historia se concentró en algunos meses de cuarto medio, con apoyo de un preuniversitario y de su profesor Antonio Kirigin, quien también fue su docente en el colegio.

Por su parte, Matías Condemarín, ex alumno del Liceo San José, señaló en Polar Comunicaciones que el proceso fue emocionalmente exigente, debido a los altos puntajes que necesitaba para cumplir su objetivo de estudiar Medicina. Explicó que comenzó su preparación en enero con un preuniversitario online y reforzó durante el año las tres pruebas. Tras conocer que obtuvo el puntaje máximo en Matemática, describió el momento como profundamente emotivo.

 Ambos coincidieron en que el apoyo de la familia, amigos y comunidades educativas fue clave, destacando además un mensaje claro: “Un puntaje no te define, hay muchas posibilidades”.

sebastián huepe, puntaje nacional M1

TRES DE LOS PUNTAJES NACIONALES DE MAGALLANES CONVERSARON SOBRE SU PREPARACIÓN, EL APOYO DE SUS COLEGIOS Y SU FUTURO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CARABINEROS DESBARATA CULTIVO INDOOR DE CANNABIS EN EL SECTOR SUR DE PUNTA ARENAS

Leer Más

​El procedimiento fue desarrollado por personal del OS-7 Magallanes en coordinación con la Fiscalía Local. Se incautaron 76 plantas y se detuvo a un joven de 21 años.

​El procedimiento fue desarrollado por personal del OS-7 Magallanes en coordinación con la Fiscalía Local. Se incautaron 76 plantas y se detuvo a un joven de 21 años.

marihuanapuq
nuestrospodcast
natalesvertedero

DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE ÚLTIMA ESPERANZA REFUERZA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL ANTE INCENDIO EN VERTEDERO MUNICIPAL

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
natalesvertedero

DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE ÚLTIMA ESPERANZA REFUERZA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL ANTE INCENDIO EN VERTEDERO MUNICIPAL

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino enero
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Instruccion meteorología antártica unidades 2

CENTRO ZONAL DE METEOROLOGÍA MARINA DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA REALIZÓ INSTRUCCIÓN A UNIDADES QUE SE DESPLIEGAN AL TERRITORIO CHILENO ANTÁRTICO

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
2 (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
2 (1)
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Nicolás Gallardo, director deportivo Punta Arenas Futsal

PUNTA ARENAS FUTSAL CONSOLIDA SU IMPORTANCIA HISTÓRICA CON TÍTULO NACIONAL Y UNA FINAL ÉPICA ANTE COLO-COLO

Viviana-Perez-y-Juan-Bravo-768x576