JOSEFA SOTO JARA Y MATÍAS CONDEMARÍN: ESTUDIANTES DE MAGALLANES QUE DESTACARON EN LA PAES RELATAN SU EXPERIENCIA Y PROYECCIÓN ACADÉMICA

Dos jóvenes de la Región de Magallanes que obtuvieron puntajes destacados en la PAES fueron protagonistas en Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde compartieron cómo vivieron la espera de los resultados y el proceso que los llevó a alcanzar estos logros. Josefa Soto Jara, puntaje regional en Historia, y Matías Condemarín, puntaje nacional en Matemática, relataron una experiencia marcada por la ansiedad, el esfuerzo y el apoyo de sus entornos.

Durante la conversación en Buenos Días Región, Josefa Soto Jara, ex alumna del Colegio Alemán, contó que recibió la noticia de manera inesperada mediante una llamada telefónica el domingo previo a la entrega oficial de resultados. Reconoció que la ansiedad se intensificó los días previos y que el resultado fue una sorpresa, considerando que su preparación en Historia se concentró en algunos meses de cuarto medio, con apoyo de un preuniversitario y de su profesor Antonio Kirigin, quien también fue su docente en el colegio.

Por su parte, Matías Condemarín, ex alumno del Liceo San José, señaló en Polar Comunicaciones que el proceso fue emocionalmente exigente, debido a los altos puntajes que necesitaba para cumplir su objetivo de estudiar Medicina. Explicó que comenzó su preparación en enero con un preuniversitario online y reforzó durante el año las tres pruebas. Tras conocer que obtuvo el puntaje máximo en Matemática, describió el momento como profundamente emotivo.



Ambos coincidieron en que el apoyo de la familia, amigos y comunidades educativas fue clave, destacando además un mensaje claro: “Un puntaje no te define, hay muchas posibilidades”.





</div>





​

