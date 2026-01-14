EDUCACIÓN EN MAGALLANES: TRAYECTORIA ESCOLAR, REACTIVACIÓN DEL SISTEMA Y PROGRAMAS DE VERANO MARCAN LA AGENDA

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el seremi de Educación de Magallanes, Valentín Aguilera Gómez, abordó una amplia agenda de temas vinculados al sistema educativo regional, destacando avances en reconocimiento académico, reactivación educativa, programas formativos de verano, iniciativas para la primera infancia y anuncios relevantes para las comunidades educativas.

En primer lugar, la autoridad regional se refirió al reconocimiento de 14 estudiantes magallánicos con alto desempeño en la PAES Regular, instancia en la que autoridades regionales encabezaron un desayuno de homenaje. Este reconocimiento, explicó, pone el foco en las trayectorias educativas integrales por sobre el puntaje estandarizado, considerando el contexto territorial y la diversidad. Al respecto, el seremi recordó que “desde el Ministerio de Educación se ha considerado que efectivamente la trayectoria educativa de un estudiante no solamente tiene que ver con el puntaje exclusivo de la prueba, sino que también con su historia académica, por ejemplo, con sus notas en la enseñanza media, atendiendo a los contextos, trayectorias e identidades de las y los estudiantes”. Asimismo, destacó que estos criterios incorporan de manera transversal la paridad de género y, por primera vez, el reconocimiento explícito a pueblos originarios y a personas en situación de discapacidad.

En materia de reactivación educativa, Aguilera subrayó el rol que han tenido los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) en la recuperación del sistema, con resultados que superan los registros previos a la pandemia en asistencia, permanencia y aprendizajes. En ese contexto señaló que “en la región de Magallanes y la Antártica Chilena, la educación pública ha avanzado positivamente en la reactivación educativa, con mejoras en asistencia, aprendizajes y revinculación”. Agregó que se han implementado programas del Plan de Reactivación priorizando la descentralización y el apoyo al nuevo SLEP, especialmente en infraestructura, con el respaldo del Gobierno Regional y la Delegación Presidencial. La autoridad recalcó que, si bien persisten desafíos, hoy el sistema educativo regional se encuentra en una posición más sólida que al inicio del actual gobierno.

Otro de los temas abordados fue la participación de estudiantes de Punta Arenas en los English Summer Camps 2026, iniciativa del Ministerio de Educación a través del Programa Inglés Abre Puertas. Bajo el lema “Think global, act local!”, el campamento buscó fortalecer el dominio del idioma inglés y promover la reflexión sobre el cambio climático y la sostenibilidad desde una perspectiva local. Sobre esta experiencia, el seremi comentó: “Hemos conversado con los niños, niñas y jóvenes, están muy contentos con el desarrollo de las actividades, que además tienen un foco en el conocimiento del medio ambiente, en la sustentabilidad, en el contexto de las discusiones que existen actualmente en el mundo”. También destacó que algunos estudiantes han participado en más de una oportunidad debido a la motivación por hacer amistades y mejorar su desarrollo en el idioma inglés. La actividad se desarrolló entre el 5 y el 9 de enero en el Liceo Polivalente Sara Braun, con la participación de 80 estudiantes de educación básica y media.

En el ámbito de la primera infancia, Aguilera difundió la invitación de Junji Magallanes a participar del programa “Jugando en Familia”, que se realizará en el Ciijum entre el 19 y el 30 de enero. Esta iniciativa, abierta a toda la comunidad y no sólo a usuarios de Junji, busca aprovechar espacios seguros y especialmente acondicionados para niñas y niños menores de siete años, promoviendo experiencias que fortalezcan los vínculos familiares durante el periodo de vacaciones.

Finalmente, el seremi anunció que este jueves 15 de enero, a las 10:30 horas, se realizará el hito de bienvenida al programa "Vacaciones en mi Jardín" de Fundación Integra, en dependencias de la sala cuna y jardín infantil Keola Kipa, ubicada en Seno Skyring N°41, población Alfredo Lorca. Junto con ello, informó sobre el avance de la Ley de Titularidad, destacando su importancia para el fortalecimiento y estabilidad del sistema educativo.





