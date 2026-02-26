Punta Arenas,
26 de febrero de 2026

HOLASTE! Y WAKE UP: DESCUBRE LO ESPECIAL DE LAS DOS MEJORES CAFETERÍAS DE CHILE QUE ESTÁN EN MAGALLANES

Dos cafeterías de Magallanes fueron destacadas en el ranking internacional The World's 100 Best Coffee Shops 2026, consolidando al extremo sur como un referente emergente del café de especialidad.

Wake Up y Holaste!

Chile volvió a decir presente en la escena global del café luego de que el ranking The World’s 100 Best Coffee Shops 2026, incluyera a tres locales nacionales dentro del top 100 mundial. Entre ellas destacan Holaste!, cafetería ubicada en Puerto Natales que alcanzó el puesto #21, y Wake Up Coffee Lab, de Punta Arenas, que se ubicó en el lugar #74.

En Holaste!, ubicada en Carlos Bories 385, en pleno centro de Puerto Natales, la atención se extiende todos los días entre las 09:00 y las 17:00 horas. Su propuesta combina una cuidada carta de bebidas calientes, donde el café es protagonista, con preparaciones que acompañan tanto desayunos como brunch.

Entre los imperdibles destacan sus filtrados manuales, con variedad de cafés de origen, como el Bourbon Chiroso colombiano y el Icatú Amarillo salvadoreño. En la sección dulce sobresalen las tostadas francesas con salsas de elaboración propia y frutas de la estación, mientras que en las opciones saladas llaman la atención los huevos pamperos: dos tortillas de harina de trigo rellenas con queso mantecoso y bañadas en la salsa de la casa.

Por su parte, Wake Up Coffee Lab se ubica en Presidente Federico Errázuriz 940, piso 2, en Punta Arenas. Atiende de lunes a viernes entre las 08:00 y 20:00 horas, y los sábados de 11:00 a 19:30 horas.

En el local podrás encontrar cafés de especialidad, algunos incluso combinados con coctelería, como el Café Irlandés o la Crema de Whisky. Además, puedes acompañarlos con alguna de sus opciones de almuerzo, donde destacan sus quiches recién horneados.

A un costado del Coffee Lab se encuentra Wake Up Café, un espacio donde se pueden disfrutar los mismos granos de especialidad, pero acompañados de una carta de comida más amplia. El local atiende de lunes a viernes entre las 07:00 y las 20:00 horas, mientras que los fines de semana abre de 08:00 a 19:30 horas.

En su carta dulce, Wake Up Café destacan los hotcakes de frutos rojos, destacando principalmente para el desayuno. En el apartado salado, que puede servir tanto como para desayuno como brunch, sobresalen las tostadas con huevo pochado, que también es una de las opciones más solicitadas. En cuanto a bebidas calientes, el Flat White y el Matcha Latte se posicionan entre las opciones preferidas por los clientes.


SMA ENVÍA NOTIFICACIÓN MASIVA A 45 CENTROS SALMONEROS DE MAGALLANES PARA PREVENIR SOBREPRODUCCIÓN

SMA ENVÍA NOTIFICACIÓN MASIVA A 45 CENTROS SALMONEROS DE MAGALLANES PARA PREVENIR SOBREPRODUCCIÓN

​Los reportes proyectan la producción a la fecha y su cumplimiento respecto a los límites máximos autorizados en sus permisos ambientales.

​Los reportes proyectan la producción a la fecha y su cumplimiento respecto a los límites máximos autorizados en sus permisos ambientales.

Wake Up y Holaste!

HOLASTE! Y WAKE UP: DESCUBRE LO ESPECIAL DE LAS DOS MEJORES CAFETERÍAS DE CHILE QUE ESTÁN EN MAGALLANES

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

Wake Up y Holaste!

HOLASTE! Y WAKE UP: DESCUBRE LO ESPECIAL DE LAS DOS MEJORES CAFETERÍAS DE CHILE QUE ESTÁN EN MAGALLANES

20260223 Comunicado Dictamen Sernac por PPUM

SERNAC EMITE DICTAMEN PARA ACLARAR REGLAMENTO QUE OBLIGA A INFORMAR PRECIO POR UNIDAD DE MEDIDA

MAGALLANES PREPARA OBRAS VIALES POR INDUSTRIA DEL HIDRÓGENO VERDE

