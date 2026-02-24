CORE APRUEBA MÁS DE $1.800 MILLONES PARA PROYECTO DEPORTIVO EN PUNTA ARENAS Y COMPRA DE TERRENOS EN PUERTO NATALES

En su última sesión, el Consejo Regional (CORE) de Magallanes aprobó iniciativas que superan los $1.800 millones para fortalecer el desarrollo comunitario y urbano en la región. Entre ellas, se respaldó la etapa de diseño de la futura sede del Club Deportivo y Recreativo Camilo Henríquez en Punta Arenas.

El consejero Antonio Bradasic destacó que la obra permitirá consolidar un espacio permanente para una institución fundada el 9 de noviembre de 1963 y que actualmente cuenta con 131 socios activos. El proyecto contempla una infraestructura superior a 300 metros cuadrados, con salas multiuso, cocina, baños, camarines y espacios comunitarios, además de una multicancha exterior y un albergue para delegaciones deportivas en el sector 12 de Octubre.

En la misma sesión, el pleno aprobó la compra de más de cuatro hectáreas en el sector suroriente de Puerto Natales, con una inversión superior a los $1.771 millones. La iniciativa busca fortalecer el banco de suelo público y facilitar el desarrollo de proyectos habitacionales en una comuna que ha enfrentado escasez de terrenos fiscales y altos valores de suelo.

El consejero Patricio Gamín valoró la ubicación estratégica del terreno y la reserva de espacio para futuros equipamientos, mientras que el consejero Max Salas subrayó que esta decisión abre una oportunidad concreta para avanzar en soluciones habitacionales para familias que han visto postergados sus subsidios. El proyecto beneficiará directamente a 464 personas.

