Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

24 de febrero de 2026

CORE APRUEBA MÁS DE $1.800 MILLONES PARA PROYECTO DEPORTIVO EN PUNTA ARENAS Y COMPRA DE TERRENOS EN PUERTO NATALES

Los recursos permitirán avanzar en la futura sede del Club Camilo Henríquez y en la adquisición de más de cuatro hectáreas para desarrollo habitacional.

COREPM23-02-2026-1-Pleno

En su última sesión, el Consejo Regional (CORE) de Magallanes aprobó iniciativas que superan los $1.800 millones para fortalecer el desarrollo comunitario y urbano en la región. Entre ellas, se respaldó la etapa de diseño de la futura sede del Club Deportivo y Recreativo Camilo Henríquez en Punta Arenas.

El consejero Antonio Bradasic destacó que la obra permitirá consolidar un espacio permanente para una institución fundada el 9 de noviembre de 1963 y que actualmente cuenta con 131 socios activos. El proyecto contempla una infraestructura superior a 300 metros cuadrados, con salas multiuso, cocina, baños, camarines y espacios comunitarios, además de una multicancha exterior y un albergue para delegaciones deportivas en el sector 12 de Octubre.

En la misma sesión, el pleno aprobó la compra de más de cuatro hectáreas en el sector suroriente de Puerto Natales, con una inversión superior a los $1.771 millones. La iniciativa busca fortalecer el banco de suelo público y facilitar el desarrollo de proyectos habitacionales en una comuna que ha enfrentado escasez de terrenos fiscales y altos valores de suelo.

El consejero Patricio Gamín valoró la ubicación estratégica del terreno y la reserva de espacio para futuros equipamientos, mientras que el consejero Max Salas subrayó que esta decisión abre una oportunidad concreta para avanzar en soluciones habitacionales para familias que han visto postergados sus subsidios. El proyecto beneficiará directamente a 464 personas.


PAIC 2026 (3)

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS LANZA PAIC 2026 CON $130 MILLONES PARA PROYECTOS DE ORGANIZACIONES SOCIALES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CORE APRUEBA MÁS DE $1.800 MILLONES PARA PROYECTO DEPORTIVO EN PUNTA ARENAS Y COMPRA DE TERRENOS EN PUERTO NATALES

Leer Más

Los recursos permitirán avanzar en la futura sede del Club Camilo Henríquez y en la adquisición de más de cuatro hectáreas para desarrollo habitacional.

Los recursos permitirán avanzar en la futura sede del Club Camilo Henríquez y en la adquisición de más de cuatro hectáreas para desarrollo habitacional.

COREPM23-02-2026-1-Pleno
nuestrospodcast
retrato presidente electo kast

“ASUMO COMO PRESIDENTE DE TODOS LOS CHILENOS”: REVELAN RETRATO OFICIAL DEL PRESIDENTE ELECTO JOSÉ ANTONIO KAST

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
COREPM23-02-2026-1-Pleno

CORE APRUEBA MÁS DE $1.800 MILLONES PARA PROYECTO DEPORTIVO EN PUNTA ARENAS Y COMPRA DE TERRENOS EN PUERTO NATALES

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Samuel Millao Díaz, Piloto de carreras magallanico

PILOTO MAGALLÁNICO SAMUEL MILLAO BUSCA APOYO PARA REPRESENTAR A LA REGIÓN EN CAMPEONATO NACIONAL ARGENTINO

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
tarjeta

ANTE EL FIN DE LAS TARJETAS DE COORDENADAS: ASÍ ES COMO LOS BANCOS PEDIRÁN QUE APRUEBES DEPÓSITOS

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

KexhnvlAIgIF

CON IA VISUAL CREAN SISTEMA PARA REDUCIR MORTALIDAD EN POST OPERATORIOS

publicite aquí