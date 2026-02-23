Punta Arenas,
23 de febrero de 2026

ENCARGADO REGIONAL DE PESCA ARTESANAL EXPLICÓ ALCANCES DEL PROCESO DE CADUCIDAD DEL REGISTRO PESQUERO

​Buenos Días Región

Marcos Rojas

​En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Marcos Rojas, encargado regional del programa de pesca artesanal se refirió a la publicación de las nóminas finales de caducidad del Registro Pesquero Artesanal. 

El encargado explicó proceso que se retomó tras su suspensión durante la pandemia, busca ordenar y descongestionar el registro, eliminando inscripciones inactivas por causales como matrículas vencidas, no pago de patente, falta de operación o fallecimiento del titular, explicó Rojas.

Durante la conversación, dio a conocer que, a nivel nacional, alrededor de 12 mil registros resultaron afectados. La caducidad puede implicar la pérdida de una categoría o la exclusión total del registro, lo que impide desarrollar actividad extractiva mientras no se regularice la situación.

Por último, informó que las personas incluidas en las nóminas pueden regularizar su situación hasta el 30 de marzo ante Sernapesca, existiendo además instancias posteriores de apelación. Desde el servicio reiteraron el llamado a revisar oportunamente la situación para evitar sanciones y asegurar la continuidad laboral.

Irene Aguilante, asistente de educación en un jardín de Puerto Natales

IRENE AGUILANTE BRILLÓ COMO JURADO EN COMPETENCIA EN ARGENTINA

RESCATAN A TURISTA BRASILEÑO EXTRAVIADO EN EL CIRCUITO DIENTES DE NAVARINO

​Fue localizado este domingo en el sector Valle Guerrico tras operativo coordinado entre Carabineros, Bomberos y GOPE.

​Fue localizado este domingo en el sector Valle Guerrico tras operativo coordinado entre Carabineros, Bomberos y GOPE.

DETIENEN A PROPIETARIO DE VIVIENDA TRAS HALLAZGO DE 105 PLANTAS DE MARIHUANA EN DOMICILIO SINIESTRADO EN PUNTA ARENAS

Samuel Cifuentes

180 CUPOS DISPONIBLES: CARABINEROS ABRE POSTULACIÓN EXTRAORDINARIA PARA CIVILES DE TODO EL PAÍS

Manuel Reyes - UNAB

COLUMNA DE OPINIÓN | EL FACTOR HUMANO TRAS EL ESTRUENDO: ¿QUÉ TAN SEGUROS VIAJAMOS?

EL AMIGO DE LA FAMILIA

CON IA VISUAL CREAN SISTEMA PARA REDUCIR MORTALIDAD EN POST OPERATORIOS

IMG_9628

NEMA INICIA CATASTRO ESTRATÉGICO DE INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA PARA FORTALECER EL DESARROLLO DE NUEVAS ENERGÍAS EN MAGALLANES