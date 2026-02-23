ENCARGADO REGIONAL DE PESCA ARTESANAL EXPLICÓ ALCANCES DEL PROCESO DE CADUCIDAD DEL REGISTRO PESQUERO

​En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Marcos Rojas, encargado regional del programa de pesca artesanal se refirió a la publicación de las nóminas finales de caducidad del Registro Pesquero Artesanal.

El encargado explicó proceso que se retomó tras su suspensión durante la pandemia, busca ordenar y descongestionar el registro, eliminando inscripciones inactivas por causales como matrículas vencidas, no pago de patente, falta de operación o fallecimiento del titular, explicó Rojas.

Durante la conversación, dio a conocer que, a nivel nacional, alrededor de 12 mil registros resultaron afectados. La caducidad puede implicar la pérdida de una categoría o la exclusión total del registro, lo que impide desarrollar actividad extractiva mientras no se regularice la situación.

Por último, informó que las personas incluidas en las nóminas pueden regularizar su situación hasta el 30 de marzo ante Sernapesca, existiendo además instancias posteriores de apelación. Desde el servicio reiteraron el llamado a revisar oportunamente la situación para evitar sanciones y asegurar la continuidad laboral.

