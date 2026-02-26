FIN DE LA TARJETA DE COORDENADAS: ASÍ FUNCIONARÁ LA NUEVA DOBLE VALIDACIÓN BANCARIA

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) fijó el 1 de agosto de 2026 como fecha límite para eliminar definitivamente la tarjeta de coordenadas. En su reemplazo, los bancos deberán aplicar la denominada Aunteticación Reforzada de Clientes, un modelo de seguridad que incorpora doble validación obligatoria en transacciones consideradas de riesgo.

En la práctica, cada vez que un usuario realice una transferencia, pago de alto monto o cambio de clave, el sistema solicitará al menos dos factores distintos de verificación: algo que sabe (clave o PIN), algo que tiene (su teléfono con la app bancaria o clave dinámica) y/o algo que es (biometría como huella digital o reconocimiento facial). Sin completar esas dos validaciones, la operación no podrá concretarse.

Instituciones como BancoEstado y Banco Santander ya iniciaron la desactivación progresiva de las tarjetas físicas, impulsando el uso obligatorio de herramientas digitales y biométricas. En tanto, Banco de Chile mantendrá el sistema hasta el plazo máximo permitido. La medida apunta a reforzar la seguridad frente al aumento de fraudes digitales, marcando el cierre definitivo de uno de los mecanismos más utilizados en la banca chilena durante las últimas décadas.

