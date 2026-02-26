Punta Arenas,
26 de febrero de 2026

FIN DE LA TARJETA DE COORDENADAS: ASÍ FUNCIONARÁ LA NUEVA DOBLE VALIDACIÓN BANCARIA

Desde agosto de 2026 será obligatoria la Autenticación Reforzada de Clientes (RCA), sistema que exigirá dos verificaciones distintas para aprobar transferencias y operaciones sensibles.

Tarjeta de coordenadas

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) fijó el 1 de agosto de 2026 como fecha límite para eliminar definitivamente la tarjeta de coordenadas. En su reemplazo, los bancos deberán aplicar la denominada Aunteticación Reforzada de Clientes, un modelo de seguridad que incorpora doble validación obligatoria en transacciones consideradas de riesgo.

En la práctica, cada vez que un usuario realice una transferencia, pago de alto monto o cambio de clave, el sistema solicitará al menos dos factores distintos de verificación: algo que sabe (clave o PIN), algo que tiene (su teléfono con la app bancaria o clave dinámica) y/o algo que es (biometría como huella digital o reconocimiento facial). Sin completar esas dos validaciones, la operación no podrá concretarse.

Instituciones como BancoEstado y Banco Santander ya iniciaron la desactivación progresiva de las tarjetas físicas, impulsando el uso obligatorio de herramientas digitales y biométricas. En tanto, Banco de Chile mantendrá el sistema hasta el plazo máximo permitido. La medida apunta a reforzar la seguridad frente al aumento de fraudes digitales, marcando el cierre definitivo de uno de los mecanismos más utilizados en la banca chilena durante las últimas décadas.


tarjeta

ANTE EL FIN DE LAS TARJETAS DE COORDENADAS: ASÍ ES COMO LOS BANCOS PEDIRÁN QUE APRUEBES DEPÓSITOS

SERVIU INFORMA QUE EL PROCEDIMIENTO DE EXPROPIACIÓN DEL EX CLUB HÍPICO REQUIERE DESOCUPACIÓN TOTAL PREVIA A TOMA DE POSESIÓN

​El director (s) del Servicio de Vivienda y Urbanización sostuvo una reunión con representantes de los propietarios de caballos y reiteró los alcances legales del proceso, instándolos a adoptar prontamente alternativas para el traslado de los animales.

​El director (s) del Servicio de Vivienda y Urbanización sostuvo una reunión con representantes de los propietarios de caballos y reiteró los alcances legales del proceso, instándolos a adoptar prontamente alternativas para el traslado de los animales.

magister-educacion (1)

SEREMI DE CIENCIA INVITA A POSTULAR A BECA MAGÍSTER EN CHILE PARA PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

FIN DE LA TARJETA DE COORDENADAS: ASÍ FUNCIONARÁ LA NUEVA DOBLE VALIDACIÓN BANCARIA

ROBERTO VARGAS ABORDA DESAFÍOS DEL PPD Y DESARROLLO REGIONAL

CERC 2026 REFUERZA VALORES Y RECREACIÓN PARA NIÑOS