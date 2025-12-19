Punta Arenas,
19 de diciembre de 2025

CAFETERÍA SELKNAM OFRECE 15% DE DESCUENTO CON TARJETA PUNTA ARENAS

​El nuevo convenio beneficia a vecinos y visitantes del sector costanera.

TARJETA PUNTA ARENAS (1)

Un nuevo beneficio se suma a la red de descuentos de la Tarjeta Punta Arenas con la incorporación de la Cafetería Selknam, emprendimiento local ubicado en un punto emblemático de la ciudad, junto al Parque de los Dinosaurios y el punto limpio de reciclaje de la Costanera. El convenio permite acceder a un 15% de descuento en todos los productos del local para quienes presenten la tarjeta, tanto en formato físico como digital.


El dueño de Cafetería Selknam, Alextair Duncan, explicó que el beneficio aplica a toda la oferta del recinto. "El descuento es de un 15% para cada vecino o cliente que venga con su tarjeta. Es válido para todos los productos que tenemos, que en su mayoría son caseros y los elaboramos acá mismo: galletas, pay de limón, cocadas, galletas navideñas, algodones de azúcar, palomitas y muchos otros. Invitamos a los vecinos, a quienes vienen al reciclaje y a nuestros clientes de siempre a que se acerquen y aprovechen este beneficio", señaló.


El local funciona todos los días, de lunes a lunes, sin jornadas de cierre, ajustando sus horarios según la temporada. En verano atiende entre las 13:30 y las 23:00 horas, mientras que en invierno lo hace de 13:00 a 20:00 horas, ofreciendo un espacio de descanso y alimentación para quienes recorren la costanera.


Desde el municipio, la encargada de la Tarjeta Punta Arenas, Sofía Manzo, valoró la incorporación de este nuevo convenio. "Estamos muy contentos de sumar una cafetería ubicada en un lugar tan significativo para la ciudad, como es la costanera, junto al Parque de los Dinosaurios y el punto limpio. Se trata de un espacio con productos artesanales, de elaboración propia, que ofrece un 15% de descuento a quienes tengan su Tarjeta Punta Arenas", indicó.


Manzo agregó que este convenio también beneficia a usuarios de la Tarjeta de Integración Austral. "Vecinos de Río Gallegos y visitantes que cuenten con esta tarjeta también pueden acceder al descuento. Es un lugar seguro y accesible para quienes están paseando y buscan un espacio donde adquirir alimentos, especialmente ahora que los días son más agradables", puntualizó.


Finalmente, desde la municipalidad reiteraron el llamado a quienes aún no cuentan con la Tarjeta Punta Arenas a solicitarla en la Oficina de Atención al Vecino, ubicada en Avenida Independencia 840, en horario de 8:15 a 13:00 horas, o a través de la plataforma digital municipal, destacando que ya existen más de 210 convenios activos orientados a apoyar el ahorro familiar y el comercio local.


SEGURO ESCOLAR Y SEGURIDAD LABORAL: CLAVES PARA PREVENIR Y ACTUAR ANTE ACCIDENTES EN MAGALLANES

AUTORIDADES CONFIRMAN NORMALIZACIÓN PROGRESIVA DEL SUMINISTRO DE GAS TRAS NUEVO COGRID REGIONAL

GUARDAPARQUES DE PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE DEPONEN MOVILIZACIÓN

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CAFETERÍA SELKNAM OFRECE 15% DE DESCUENTO CON TARJETA PUNTA ARENAS

DIPUTADO CARLOS BIANCHI ABORDA ESCENARIO POST ELECTORAL Y DEFIENDE POSTERGACIÓN DEL NUEVO SISTEMA TARIFARIO EN TORRES DEL PAINE

