29 de enero de 2026

LANZAN EDICIÓN ESPECIAL DE TARJETAS DE TRANSPORTE EN HOMENAJE A GABRIELA MISTRAL

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) en colaboración con la empresa a cargo del pago electrónico, Bipay, lanzaron una trivia virtual donde sortearán 10 tarjetas a las primeras 10 respuestas correctas.

TARJETA TP HOMENAJE GARBIELA MISTRAL

​El año 2025 se cumplieron 80 años desde que Gabriela Mistral recibió el Premio Nobel de Literatura. Para conmemorar este hito histórico y su vínculo con Punta Arenas, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) en colaboración con la empresa operadora del pago electrónico en Punta Arenas Bipay, crearon una edición especial limitada de 1.000 tarjetas de transporte con la imagen de la poeta.

 
Junto con ello, realizaron un concurso de trivia para sortear 10 tarjetas, que estará disponible una semana completa en las redes sociales de la División de Transporte Público Regional @dtpregional, desde el miércoles 28 de enero hasta el miércoles 4 de febrero. Las 10 primeras respuestas correctas recibirán de regalo una de las tarjetas que serán entregadas por la seremitt.

 
La tarjeta edición de especial puede adquirirse en el Centro de Atención al Usuario (CAU) de Punta Arenas, ubicado en Galería Roca, local 18, al mismo valor de las tarjetas regulares del sistema: $1.550.

 
El horario de atención del CAU es de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 horas, y de 14:00 a 17:30 horas. Mientras que los días sábado, los usuarios del sistema podrán acercarse entre las 9:30 y las 12:00 horas.

Información importante para personas mayores

Las personas con 65 años o más también pueden adquirir esta tarjeta edición especial. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el sistema solo permite mantener una tarjeta Persona Mayor activa para hacer uso del beneficio tarifario.

 
Quienes actualmente posean una tarjeta Persona Mayor con saldo y deseen cambiarla por la edición Gabriela Mistral, deberán seguir el siguiente procedimiento en el CAU:

 
1.Solicitar el bloqueo de la tarjeta actual
2.Adquirir la tarjeta edición especial Gabriela Mistral
3.Enrolar la nueva tarjeta
4.Solicitar el traspaso de saldo desde la tarjeta anterior

 
El traspaso de saldo puede demorar hasta 24 horas hábiles. Los usuarios deberán presentar su cédula de identidad para realizar el trámite.

 
Esta edición especial representa una oportunidad de rendir homenaje a una de las figuras más importantes de la literatura chilena en el transporte público. Para más información, los usuarios pueden comunicarse con el Centro de Atención al Usuario o seguir las redes sociales de la División de Transporte Público Regional.

AUTORIDADES LLAMAN A NUEVOS ESTUDIANTES SUPERIORES A OBTENER SU TARJETA NACIONAL ESTUDIANTIL ANTICIPADAMENTE

