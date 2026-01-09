CON MÁS DE 27 MIL INSPECCIONES CERRÓ EL 2025 LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA SEREMITT

​“El año 2025 lo cerramos con un total de 27.166 controles realizados por la División de Fiscalización de Transportes, lo que representa un aumento respecto del año anterior de un 6% aproximado”, informó el seremi de Transportes y Telecomunicaciones Alejandro Goich Barría al dar a conocer la labor realizada por esta importante área de la cartera en nuestra región.



Destacó el trabajo colaborativo realizado con otras instituciones, como los 80 operativos realizados en conjunto con otras reparticiones del estado como la seremi de Seguridad Pública, el servicio de Impuestos Internos, con inspectores municipales y Carabineros de Chile. Asimismo, las 211 inspecciones realizadas a los servicios aéreos, marítimos y terrestres subsidiados por el MTT.



Del total de las fiscalizaciones realizadas a todo tipo de vehículos, gabinetes técnicos municipales, plantas de revisión técnica y escuelas de conductores, 22.780 de ellas se realizaron en Punta Arenas, 1.330 en Natales y 1.282 en San Gregorio. Sin embargo, la comuna donde hubo mayor incremento en la cantidad de inspecciones realizadas es Torres del Paine, donde aumentaron en 121,15%, pasando de 156 en 2024 a 345 en 2025. “El propósito de las actividades de fiscalización es generar conciencia y un cambio de conducta de quienes están detrás del volante, para evitar la ocurrencia de siniestros viales con pérdidas de vidas”, añadió Goich.



Citación a tribunales



Desde enero a diciembre de 2025 la división de Fiscalización cursó 4.273 boletas de citación, lo que representa un aumento del 34.67 % en comparación con el mismo período del año anterior, siendo el porcentaje de rechazo de un 16 %. Los modos de vehículos que recibieron más multas fueron: el Vehículo Particular con 2.610 (36,58% más que en 2024); Transporte de Carga Nacional 862 (52,30% más que el 2024) y Taxi Básico Urbano 190 (74,31% más que el año anterior).





En cuanto a las infracciones cometidas, las 10 más frecuentes son: Estaciona vehículo donde señales lo prohíben (539); Revisión técnica vencida (528); No cuenta con grabado de PPU (259); Permiso circulación vencido (245); Vidrio impide perfecta visibilidad (225); Sin licencia de conducir (210); Luces o focos distintos o adicionales a los permitidos por la ley o reglamentos (209); No inscrito RNSTPP (196); SOAP vencido (179); Estaciona sobre acera (147).





Además, esta división ministerial realizó el retiro de circulación de 128 vehículos por transportar pasajeros sin estar inscritos en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones o por prestar un servicio distinto al autorizado y realizó 176 fiscalizaciones a las plantas de revisión técnica, 75 a escuelas de conductores y 25 a gabinetes técnicos municipales. A ello se suma el decomiso de 34 taxímetros que se encontraban en uso fuera de la norma.





“En estos minutos nos encontramos desarrollando el Plan Verano Seguro. Esta mañana estuvimos fiscalizando la salida de los buses de turismo desde el puerto, evento que se repetirá durante todo el verano, para ampliar nuestro rango de inspección y verificar el correcto funcionamiento de todos los modos de transporte”, señaló el secretario regional. Recordó también que comenzarán las inspecciones de la Ley Anti Evasión, por lo que desde estos días se verán fiscalizadores del MTT en las micros para controlar el correcto pago del pasaje de las y los usuarios del transporte público.

