Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

6 de febrero de 2026

SEREMI DE AGRICULTURA DESTACA LA INNOVACIÓN COMO PILAR ESTRATÉGICO PARA LA AGROALIMENTACIÓN EN MAGALLANES

Gracias al apoyo de la Agencia FIA (Fundación para la Innovación Agraria), la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena ha consolidado una cartera relevante de iniciativas orientadas a fortalecer la innovación en el sector silvoagropecuario y la cadena agroalimentaria regional. Actualmente, se han adjudicado tres nuevos proyectos de innovación y se ejecutan cinco iniciativas como giras, eventos y consultorías de innovación, lo que representa una inversión cercana a los 500 millones de pesos en el territorio.

IMG-20260205-WA0005

En un contexto nacional donde la tasa de innovación del sector silvoagropecuario presenta brechas significativas —ubicándose en el duodécimo lugar entre catorce sectores económicos—, Magallanes enfrenta el desafío adicional de desarrollar soluciones productivas adaptadas a condiciones agroclimáticas extremas, con el objetivo de mejorar la productividad, la sostenibilidad y la competitividad de sus sistemas alimentarios.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Innovación 2021–2022, las principales barreras para innovar en el sector corresponden al acceso a financiamiento, los altos costos asociados y la percepción de riesgo, factores que afectan con mayor intensidad a las pequeñas y medianas empresas. En este escenario, FIA ha fortalecido su rol como agencia del Ministerio de Agricultura para fomentar la innovación agraria, combinando instrumentos de desarrollo tecnológico con acciones orientadas al fortalecimiento de capacidades, la articulación de actores y la adopción de soluciones innovadoras en el territorio austral.

En el marco de la Convocatoria Nacional de Proyectos de Innovación 2025–2026, la región se adjudicó tres iniciativas que abordan desafíos estratégicos para la diversificación productiva y el fortalecimiento de cadenas de valor locales:​

  • “Del potrero al plato: modelo de negocio e integración vertical para carne de ovino de pelo de Tierra del Fuego”, ejecutado por Ganadera El Álamo Ltda. en asociación con INIA, que busca optimizar la cadena de valor de la carne ovina mediante un modelo integral de integración productiva y comercial.
  • “Suplemento alimenticio peletizado para ovinos a base de macroalgas marinas subantárticas”, liderado por Algas Magallanes SpA, en asociación con la Sociedad Ganadera José Marín Vicuña, orientado al desarrollo de soluciones alimentarias innovadoras a partir de recursos marinos locales.
  • “Adaptación de tecnología acuipónica a la producción forzada de baby leaf y peces, a escala AFCI”, ejecutado por la Universidad de Magallanes (UMAG), junto a productores locales, la Seremia de Agricultura e INDAP, que propone sistemas productivos en ambientes controlados para fortalecer la seguridad alimentaria y la diversificación productiva a pequeña escala.

De manera paralela, a través de la Convocatoria de Instrumentos Complementarios: Giras, Eventos y Consultorías de Innovación, FIA apoya cinco iniciativas entre 2024 y 2026 y ejecutadas por el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), orientadas a la generación de conocimiento aplicado, redes de colaboración y capacidades técnicas en la región:

  • Evento “Desafíos actuales para la ganadería de carne de bovinos de Magallanes: hacia la carbono neutralidad como aporte al cambio climático”.
  • Evento “Potencial y valorización de Salicornia magellanica: innovación y diversificación en sistemas alimentarios sostenibles en la Patagonia”.
  • Gira “Fortalecimiento de la innovación agroindustrial y la inocuidad alimentaria en el Grupo de Transferencia Tecnológica (GTT) en agroprocesos de Magallanes”.
  • Consultoría “Posicionamiento comercial de la carne de guanaco como estrategia de diversificación y mitigación climática en Magallanes”.
  • Gira “Mujeres recolectoras: frutos y hongos silvestres hacia sistemas alimentarios sostenibles en la Región de Magallanes”.

Estas acciones buscan facilitar la adopción de innovaciones, promover el intercambio de experiencias y fortalecer la articulación entre productores, investigadores y actores públicos y privados.

La Seremi de Agricultura de Magallanes y de la Antártica Chilena, Irene Ramírez Mérida, destacó que impulsar este conjunto de iniciativas “es estratégico para abordar brechas estructurales del sector agroalimentario regional y avanzar hacia sistemas productivos más resilientes, sostenibles y pertinentes a la realidad del extremo sur del país, fortaleciendo un ecosistema de innovación que articule al sector público, privado y académico”.

La Representante Regional (S), Esperanza Garrido, señaló que “desde FIA, el trabajo en Magallanes se ha focalizado en articular un portafolio de instrumentos que aborden distintas etapas del proceso de innovación, combinando proyectos de desarrollo tecnológico con instrumentos complementarios orientados a la adopción, la transferencia y el fortalecimiento de capacidades. Esta lógica permite reducir brechas de acceso a la innovación, validar soluciones en condiciones extremas y generar evidencia técnica para su escalamiento y replicabilidad en la región.”




Irene Ramírez Patagonia Rural

SEREMI DE AGRICULTURA LLAMA A REFORZAR LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y ANUNCIA APOYOS PARA EL DESARROLLO AGRÍCOLA EN MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

SERVICIO DE BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS COMIENZA A OPERAR EN MAGALLANES

Leer Más

​Desde el 1 de febrero, el SBAP comenzó a administrar y gestionar las Áreas de Conservación de Múltiples Usos Seno Almirantazgo y Francisco Coloane, mientras que las restantes áreas protegidas de la región serán traspasadas a la nueva institucionalidad de manera paulatina.

​Desde el 1 de febrero, el SBAP comenzó a administrar y gestionar las Áreas de Conservación de Múltiples Usos Seno Almirantazgo y Francisco Coloane, mientras que las restantes áreas protegidas de la región serán traspasadas a la nueva institucionalidad de manera paulatina.

sbap
nuestrospodcast
ESCUELAS DEPORTIVAS DE VERANO (3)

CERCA DE 500 NIÑOS PARTICIPAN EN LAS ESCUELAS DEPORTIVAS DE VERANO EN PUNTA ARENAS

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Javier Romero

JAVIER ROMERO (P. REPUBLICANO): "EL PRESIDENTE NO ESTÁ DE ACUERDO EN QUE ALGUIEN QUE FUE ELEGIDO POPULARMENTE ASUMA UN CARGO NOMBRADO POR EL GOBIERNO"

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
carnet azul puerto natales

CERCA DE 80 PERSONAS YA CUENTAN CON CARNET AZUL: HOSPITAL DE NATALES DESTACA ATENCIÓN INCLUSIVA PARA PERSONAS CON TEA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
LA TASA DE OCUPACIÓN INFORMAL DEL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2017 FUE 30%

TASA DE OCUPACIÓN INFORMAL LLEGÓ A 26,8% A NIVEL NACIONAL Y MAGALLANES SE MANTIENE ENTRE LAS REGIONES CON MENOR INFORMALIDAD

Rodrigo Sorin