SEREMI DE AGRICULTURA DESTACA LA INNOVACIÓN COMO PILAR ESTRATÉGICO PARA LA AGROALIMENTACIÓN EN MAGALLANES

En un contexto nacional donde la tasa de innovación del sector silvoagropecuario presenta brechas significativas —ubicándose en el duodécimo lugar entre catorce sectores económicos—, Magallanes enfrenta el desafío adicional de desarrollar soluciones productivas adaptadas a condiciones agroclimáticas extremas, con el objetivo de mejorar la productividad, la sostenibilidad y la competitividad de sus sistemas alimentarios.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Innovación 2021–2022, las principales barreras para innovar en el sector corresponden al acceso a financiamiento, los altos costos asociados y la percepción de riesgo, factores que afectan con mayor intensidad a las pequeñas y medianas empresas. En este escenario, FIA ha fortalecido su rol como agencia del Ministerio de Agricultura para fomentar la innovación agraria, combinando instrumentos de desarrollo tecnológico con acciones orientadas al fortalecimiento de capacidades, la articulación de actores y la adopción de soluciones innovadoras en el territorio austral.

En el marco de la Convocatoria Nacional de Proyectos de Innovación 2025–2026, la región se adjudicó tres iniciativas que abordan desafíos estratégicos para la diversificación productiva y el fortalecimiento de cadenas de valor locales:​

“Del potrero al plato: modelo de negocio e integración vertical para carne de ovino de pelo de Tierra del Fuego”, ejecutado por Ganadera El Álamo Ltda. en asociación con INIA, que busca optimizar la cadena de valor de la carne ovina mediante un modelo integral de integración productiva y comercial.



“Suplemento alimenticio peletizado para ovinos a base de macroalgas marinas subantárticas”, liderado por Algas Magallanes SpA, en asociación con la Sociedad Ganadera José Marín Vicuña, orientado al desarrollo de soluciones alimentarias innovadoras a partir de recursos marinos locales.

“Adaptación de tecnología acuipónica a la producción forzada de baby leaf y peces, a escala AFCI”, ejecutado por la Universidad de Magallanes (UMAG), junto a productores locales, la Seremia de Agricultura e INDAP, que propone sistemas productivos en ambientes controlados para fortalecer la seguridad alimentaria y la diversificación productiva a pequeña escala.



De manera paralela, a través de la Convocatoria de Instrumentos Complementarios: Giras, Eventos y Consultorías de Innovación, FIA apoya cinco iniciativas entre 2024 y 2026 y ejecutadas por el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), orientadas a la generación de conocimiento aplicado, redes de colaboración y capacidades técnicas en la región:

Evento “Desafíos actuales para la ganadería de carne de bovinos de Magallanes: hacia la carbono neutralidad como aporte al cambio climático”.



Evento “Potencial y valorización de Salicornia magellanica: innovación y diversificación en sistemas alimentarios sostenibles en la Patagonia”.



Gira “Fortalecimiento de la innovación agroindustrial y la inocuidad alimentaria en el Grupo de Transferencia Tecnológica (GTT) en agroprocesos de Magallanes”.



Consultoría “Posicionamiento comercial de la carne de guanaco como estrategia de diversificación y mitigación climática en Magallanes”.



Gira “Mujeres recolectoras: frutos y hongos silvestres hacia sistemas alimentarios sostenibles en la Región de Magallanes”.

Estas acciones buscan facilitar la adopción de innovaciones, promover el intercambio de experiencias y fortalecer la articulación entre productores, investigadores y actores públicos y privados.

La Seremi de Agricultura de Magallanes y de la Antártica Chilena, Irene Ramírez Mérida, destacó que impulsar este conjunto de iniciativas “es estratégico para abordar brechas estructurales del sector agroalimentario regional y avanzar hacia sistemas productivos más resilientes, sostenibles y pertinentes a la realidad del extremo sur del país, fortaleciendo un ecosistema de innovación que articule al sector público, privado y académico”.

La Representante Regional (S), Esperanza Garrido, señaló que “desde FIA, el trabajo en Magallanes se ha focalizado en articular un portafolio de instrumentos que aborden distintas etapas del proceso de innovación, combinando proyectos de desarrollo tecnológico con instrumentos complementarios orientados a la adopción, la transferencia y el fortalecimiento de capacidades. Esta lógica permite reducir brechas de acceso a la innovación, validar soluciones en condiciones extremas y generar evidencia técnica para su escalamiento y replicabilidad en la región.”







