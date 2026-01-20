Punta Arenas,
20 de enero de 2026

MINISTERIO DE AGRICULTURA INFORMA NORMAL FUNCIONAMIENTO DE MERCADOS DE ALIMENTOS EN REGIONES MONITOREADAS

Odepa confirmó que no existen alteraciones en el abastecimiento mayorista ni minorista en las regiones observadas, incluyendo la Región Metropolitana.

FotoAB

​En el marco del monitoreo permanente que realiza el Ministerio de Agricultura, a través de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), informamos a la ciudadanía que, al día de hoy, no se registran alteraciones en el funcionamiento de los mercados mayoristas y minoristas en las regiones actualmente observadas: Arica y Parinacota, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Lagos.

En particular, la Central de Abastecimiento Lo Valledor, en la Región Metropolitana, y el Terminal Hortofrutícola Agro Chillán operaron con total normalidad este lunes 19 de enero, manteniendo flujos habituales de público y comercialización de productos.

Respecto de la Vega Monumental de Concepción, cabe señalar que no funciona los días lunes, por lo que su situación será evaluada mañana, una vez retomadas sus actividades.

La evaluación es igualmente positiva en el comercio minorista, incluyendo supermercados, carnicerías y panaderías, los cuales han mantenido su funcionamiento normal, sin interrupciones en el abastecimiento.
“Como Ministerio de Agricultura queremos llevar tranquilidad a la ciudadanía. A través del monitoreo que realiza Odepa, informamos que no se registran alteraciones en el funcionamiento de los mercados mayoristas ni minoristas en las regiones observadas.
Las principales centrales de abastecimiento y el comercio minorista continúan operando con normalidad. Seguiremos monitoreando la situación para resguardar el abastecimiento de alimentos y la tranquilidad de las familias”, señaló el subsecretario de Agricultura, Alan Espinoza Ortiz.

En cuanto a las ferias libres, estas no operan los lunes. Su evaluación se realizará a partir de mañana; no obstante, mientras continúe el funcionamiento regular de las centrales mayoristas, no se prevén afectaciones en su operación ni en el suministro de alimentos a la población.

“Desde Odepa, continuaremos presentes en los principales puntos de comercialización, a fin de mantener a la ciudadanía informada”, señaló la directora de Odepa.

Eparvu2

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN APRUEBA NUEVOS ESTÁNDARES PARA LAS CARRERAS DE EDUCACIÓN PARVULARIA

Imprimir
MUNICIPIO HABILITA NUEVOS PUNTOS DE ACOPIO POR INCENDIOS EN EL CENTRO-SUR DEL PAÍS

Leer Más

​La campaña solidaria convoca a la comunidad a colaborar con las zonas afectadas de las regiones de Ñuble y Biobío.

​La campaña solidaria convoca a la comunidad a colaborar con las zonas afectadas de las regiones de Ñuble y Biobío.

ejercitoincendiosforestales

EJÉRCITO SE DESPLIEGA PARA APOYAR A LA COMUNIDAD ANTE INCENDIOS EN BÍOBÍO Y ÑUBLE

Noticias
Destacadas
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

jose-antonio-kast-es-electo-presidente-de-la-republica

A LA ESPERA DE BASSALETTI Y LA OPCIÓN DE CUELLAR PARA INTEGRAR A LIBERTARIOS: KAST BUSCA DEFINIR A SU MINISTRO DE SEGURIDAD

AMIGO DE LA FAMILIA 18 DE ENERO 2026

EL AMIGO DE LA FAMILIA

MINVU - Inicio Conservación de Vías Punta Arenas_1

EL 21 DE ENERO INICIAN OBRAS DE CONSERVACIÓN DE VÍAS EN PUNTA ARENAS