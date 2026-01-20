MINISTERIO DE AGRICULTURA INFORMA NORMAL FUNCIONAMIENTO DE MERCADOS DE ALIMENTOS EN REGIONES MONITOREADAS

​En el marco del monitoreo permanente que realiza el Ministerio de Agricultura, a través de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), informamos a la ciudadanía que, al día de hoy, no se registran alteraciones en el funcionamiento de los mercados mayoristas y minoristas en las regiones actualmente observadas: Arica y Parinacota, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Lagos.



En particular, la Central de Abastecimiento Lo Valledor, en la Región Metropolitana, y el Terminal Hortofrutícola Agro Chillán operaron con total normalidad este lunes 19 de enero, manteniendo flujos habituales de público y comercialización de productos.



Respecto de la Vega Monumental de Concepción, cabe señalar que no funciona los días lunes, por lo que su situación será evaluada mañana, una vez retomadas sus actividades.



La evaluación es igualmente positiva en el comercio minorista, incluyendo supermercados, carnicerías y panaderías, los cuales han mantenido su funcionamiento normal, sin interrupciones en el abastecimiento.

“Como Ministerio de Agricultura queremos llevar tranquilidad a la ciudadanía. A través del monitoreo que realiza Odepa, informamos que no se registran alteraciones en el funcionamiento de los mercados mayoristas ni minoristas en las regiones observadas.

Las principales centrales de abastecimiento y el comercio minorista continúan operando con normalidad. Seguiremos monitoreando la situación para resguardar el abastecimiento de alimentos y la tranquilidad de las familias”, señaló el subsecretario de Agricultura, Alan Espinoza Ortiz.



En cuanto a las ferias libres, estas no operan los lunes. Su evaluación se realizará a partir de mañana; no obstante, mientras continúe el funcionamiento regular de las centrales mayoristas, no se prevén afectaciones en su operación ni en el suministro de alimentos a la población.



“Desde Odepa, continuaremos presentes en los principales puntos de comercialización, a fin de mantener a la ciudadanía informada”, señaló la directora de Odepa.

