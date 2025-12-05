Punta Arenas,
5 de diciembre de 2025

PATAGONIA RURAL ANALIZA EL PRESENTE GANADERO Y LAS NUEVAS OPORTUNIDADES INTERNACIONALES PARA MAGALLANES

Patagonia rural

Seremi de agricultura Irene Ramirez

En una nueva emisión de Patagonia Rural, programa de Polar Comunicaciones conducido por Esteban Vera Vásquez, el presidente de FEDECARNE, Ignacio Besoain, sostuvo una conversación en profundidad sobre la situación actual de la ganadería bovina en Chile. Desde el sistema productivo hasta la competencia externa, Besoain destacó los desafíos de un sector que enfrenta creciente presión por importaciones, pero que sigue cumpliendo un rol estratégico en el abastecimiento nacional.

Durante el diálogo, Besoain subrayó la importancia de Magallanes como territorio clave para la cría y el desarrollo del ganado bovino, señalando que su aporte es fundamental para sostener los volúmenes y la calidad del consumo interno. Asimismo, abordó la necesidad de fortalecer la productividad, generar mejores condiciones de competitividad y proyectar la carne chilena hacia mercados internacionales en los próximos diez años.

En el segundo bloque de Patagonia Rural, la seremi de Agricultura, Irene Ramírez, analizó la reciente visita de importadores chinos a galpones regionales, un hecho que marca un impulso significativo para la reactivación lanera. Explicó que este acercamiento, junto con la apertura sanitaria del mercado de India —el segundo mayor importador de lana del mundo—, posiciona a Magallanes en un escenario comercial sin precedentes.

Ramírez destacó que estas gestiones, fruto de la colaboración público–privada, abren nuevas oportunidades para los productores locales, fortalecen la presencia internacional de la lana magallánica y permiten diversificar destinos comerciales. En Patagonia Rural, la seremi enfatizó que el desarrollo del sector dependerá de la capacidad del territorio para sostener calidad, innovación y articulación institucional.

Finalmente, el programa proyectó que tanto la ganadería bovina como la industria lanera vivirán un periodo de transformaciones profundas, donde Magallanes podrá consolidarse como actor protagónico si logra aprovechar las ventajas comparativas y responder a las exigencias de los mercados globales.






cursoriegomagallanes

CURSO DE RIEGO TECNIFICADO REFUERZA LA EFICIENCIA HÍDRICA EN LA AGRICULTURA FAMILIAR DE MAGALLANES

HOSPITAL DE PUERTO NATALES SUPERA LOS 200 PACIENTES ATENDIDOS POR CÓDIGO ACV GRACIAS A INNOVADOR SISTEMA DE TELEMEDICINA

Leer Más

​El Hospital de Puerto Natales alcanzó un hito histórico: 202 personas han recibido atención de urgencia como Código ACV desde la implementación del modelo TELEACV Natales, mientras que 33 pacientes con infarto cerebral agudo han sido tratados con trombólisis endovenosa guiada por telemedicina.

​El Hospital de Puerto Natales alcanzó un hito histórico: 202 personas han recibido atención de urgencia como Código ACV desde la implementación del modelo TELEACV Natales, mientras que 33 pacientes con infarto cerebral agudo han sido tratados con trombólisis endovenosa guiada por telemedicina.

puertotoro

PRESENTAN PROYECTO DEFINITIVO DE CAMINO DE PENETRACIÓN CALETA EUGENIA - PUERTO TORO A COMUNIDAD DE LA PROVINCIA ANTÁRTICA CHILENA

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

puertotoro

PRESENTAN PROYECTO DEFINITIVO DE CAMINO DE PENETRACIÓN CALETA EUGENIA - PUERTO TORO A COMUNIDAD DE LA PROVINCIA ANTÁRTICA CHILENA

PLAN DE ACCIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO (5)

PÁRVULOS DE JARDINES INFANTILES EXPLORAN CORRALES DE PESCA Y PATRIMONIO REGIONAL

Rigoberto Rojas de Caja Los Andes en La Voz de la Anef en Magallanes

LA VOZ DE LA ANEF EN MAGALLANES ABORDA DESAFÍOS DEL SECTOR PÚBLICO Y TRABAJO COLABORATIVO CON DIRIGENTES