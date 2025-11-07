Punta Arenas,
AMPLIACIÓN DEL SITIO PRIORITARIO BAHÍA LAS LOMAS DESDE LA MIRADA DE LA SECRETARIA DE LA ASOCIACIÓN DE GANADEROS, VALERIA TRAFA

Patagonia Rural

WhatsApp Image 2025-11-07 at 17

En el más reciente capítulo de “Patagonia Rural”, conversamos con Valeria Tafra, Secretaria de la Asociación de Ganaderos de Tierra del Fuego y ganadera de la comuna de Primavera, quien abordó un tema que ha generado inquietud en el sector: la ampliación del Sitio Prioritario Bahía Lomas, impulsado por el Ministerio del Medio Ambiente.

Durante la conversación, Tafra explicó el proceso que busca definir nuevos sitios prioritarios para la conservación, señalando las preocupaciones del gremio ganadero ante el aumento del polígono en más de 60 mil hectáreas, la falta de claridad técnica y jurídica y las posibles implicancias sobre la actividad productiva en la zona.Un diálogo profundo sobre la necesidad de conciliar la conservación con el desarrollo local y avanzar hacia una planificación territorial participativa. 

Revisa el programa completo y conoce más sobre este importante debate regional aquí:




PRESIDENTE DEL SENADO OSSANDON TRAS FIRMA DEL TRATADO TRICONTINENTAL "LAS ELECCIONES SE GANAN CON VOTOS Y LOS PINGÜINOS NO VOTAN"

PUNTA ARENAS Y VICENZA FIRMAN ACUERDO Y CELEBRAN ENTREGA OFICIAL DE BUSTO DE PIGAFETTA

​Con esta entrega, ambas ciudades refuerzan su vínculo histórico y proyectan nuevas oportunidades de colaboración en los ámbitos cultural, educativo y patrimonial.

​Con esta entrega, ambas ciudades refuerzan su vínculo histórico y proyectan nuevas oportunidades de colaboración en los ámbitos cultural, educativo y patrimonial.

INDAP Y MALL ESPACIO URBANO PIONERO DAN EL VAMOS A LA TEMPORADA DE MERCADOS CAMPESINOS EN MAGALLANES

FÓRMULA DE LA CIFRA REPARTIDORA: EL ROL DE LA "CARTA FUERTE" Y LA COMPETENCIA EN DUPLAS EN LA PARLAMENTARIA

Plan para Magallanes

“PLAN ESPERANZA AUSTRAL”: LA VISIÓN DE LOS MAGALLÁNICOS QUE FUERON PARTE DE LA INICIATIVA

SEGEGOB FINANCIA EQUIPAMIENTO PARA POTENCIAR LA GIMNASIA RITMICA EN PUNTA ARENAS

EXPUSIERON ESTRATEGIAS PARA ABORDAR LA CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE EN EL ESCENARIO DE CAMBIO CLIMÁTICO