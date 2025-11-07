AMPLIACIÓN DEL SITIO PRIORITARIO BAHÍA LAS LOMAS DESDE LA MIRADA DE LA SECRETARIA DE LA ASOCIACIÓN DE GANADEROS, VALERIA TRAFA

En el más reciente capítulo de “Patagonia Rural”, conversamos con Valeria Tafra, Secretaria de la Asociación de Ganaderos de Tierra del Fuego y ganadera de la comuna de Primavera, quien abordó un tema que ha generado inquietud en el sector: la ampliación del Sitio Prioritario Bahía Lomas, impulsado por el Ministerio del Medio Ambiente.

Durante la conversación, Tafra explicó el proceso que busca definir nuevos sitios prioritarios para la conservación, señalando las preocupaciones del gremio ganadero ante el aumento del polígono en más de 60 mil hectáreas, la falta de claridad técnica y jurídica y las posibles implicancias sobre la actividad productiva en la zona.Un diálogo profundo sobre la necesidad de conciliar la conservación con el desarrollo local y avanzar hacia una planificación territorial participativa.

