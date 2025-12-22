Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
fahion show
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

22 de diciembre de 2025

CORE ROXANA GALLARDO VALORA APROBACIÓN DE NUEVO COLECTOR PARA PUNTA ARENAS, PERO CUESTIONA PRESUPUESTO 2026 DEL GORE Y ROL DE CORMAG

Buenos días región.

coregallardo

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la consejera regional Roxana Gallardo Concha conversó con la ciudadanía sobre una serie de decisiones adoptadas recientemente en el Consejo Regional de Magallanes, abordando materias clave en infraestructura sanitaria, salud pública y presupuesto regional.

Uno de los principales anuncios fue la aprobación, por parte del pleno del Consejo Regional, de la construcción de un nuevo colector de aguas servidas para Punta Arenas, iniciativa que beneficiará directamente a cerca de nueve mil vecinos de distintos sectores de la ciudad. El proyecto contempla un trazado que comenzará en Los Ñandúes con Condell, para luego ingresar por Aves Australes, continuar por Villa Selknam y, mediante un recorrido no recto, llegar hasta avenida Frei, desde donde finalmente se dirigirá hacia la planta de tratamiento ubicada en el sector Tres Puentes.

En la instancia, Gallardo también se refirió a la aprobación de la adenda al convenio entre el Gobierno Regional y el Ministerio de Salud, el cual extiende su vigencia hasta el año 2030. La modificación considera la actualización de los costos totales, con una inversión de $84.890.882 por parte del Gobierno Regional, equivalente al 27% del total, y $234.891.981 por parte del Ministerio de Salud, correspondiente al 73% restante, además de ajustes en la cartera de proyectos originalmente contemplados.

Respecto a esta decisión, la consejera fue enfática al señalar que “se aprobó y la volvería a aprobar, no podemos detener programas que están en ejecución y programas que deben ejecutarse”. No obstante, manifestó su preocupación por la distribución temporal de los recursos, indicando que “aprobamos esa adenda donde mi gran preocupación es que la inversión del minsal será en los últimos años del convenio 2029-2030, los años anteriores la inversión mayoritariamente será del gobierno regional”, agregando que “esperamos que cumplan con su parte de la inversión vamos a estar muy vigilantes”.

En contraste, Roxana Gallardo confirmó su voto en contra del presupuesto 2026 del Gobierno Regional, explicando que su rechazo se fundamenta, entre otros puntos, en la creación y funcionamiento de la Corporación de Desarrollo de Magallanes. Al respecto, sostuvo que “yo no aprobé el presupuesto, vote en contra, yo no vote para la creación de una corporación (cormag) que siento que no le ha dado ningún beneficio a la región solo ser una fuente laboral para muy pocos, apoyar un marco presupuestario de 2500 millones de pesos que en el fondo quedan a disposición del libre albedrio de la cormag y el gobernador”.

Asimismo, la consejera criticó duramente la información entregada durante la discusión presupuestaria, afirmando que “los que votaron a favor votaron a favor con una información que no es verídica y para mi eso se llama mentir”. En esa línea, también cuestionó la falta de antecedentes proporcionados por los municipios en relación con la reducción presupuestaria propuesta por el gobernador para proyectos FRIL, señalando que dicha ausencia de información impide una evaluación responsable de los impactos a nivel comunal.


soldadura

GOBIERNO REGIONAL Y CORFO IMPULSAN FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN SOLDADURA ASME PARA FORTALECER INDUSTRIAS ESTRATÉGICAS DE MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA ENVIAR OFICIO A GOBERNADOR Y CORES POR CAMBIOS EN FONDOS FRIL

Leer Más

​La decisión fue adoptada por unanimidad en el cuerpo colegiado, ante la preocupación por la falta de consulta previa y la pérdida de certezas para la planificación comunal.

​La decisión fue adoptada por unanimidad en el cuerpo colegiado, ante la preocupación por la falta de consulta previa y la pérdida de certezas para la planificación comunal.

munipuq
nuestrospodcast
siatpuq

PUNTA ARENAS: HOMBRE RESULTÓ GRAVEMENTE HERIDO TRAS SER ATROPELLADO EN CALLE MATEO TORO Y ZAMBRANO

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
AUSTRALIS
fisc sernapesca (2)

FISCALIZACIÓN CONJUNTA DE SERNAPESCA Y POLICÍA MARÍTIMA SE DESARROLLA AL SUR DE TIERRA DEL FUEGO

diputadamorales

DIPUTADA JAVIERA MORALES ABORDA ESCENARIO POST ELECTORAL, CORRUPCIÓN EN GENDARMERÍA Y NUEVA LEY SOBRE USO DE CELULARES EN AULAS

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
diputadobianchi

DIPUTADO BIANCHI SOLICITÓ A MINISTERIOS DE HACIENDA; DE TRANSPORTES Y DE ENERGÍA APLICAR MEDIDAS URGENTES PARA APOYAR AL TRANSPORTE MENOR ANTE CRISIS POR FALTA DE GNC EN MAGALLANES

cmladinic

ECONOMISTA Y EX MINISTRO CARLOS MLADINIC ALONSO POST ELECCIONES PRESIDENCIALES: “LOS QUE CREÍAN QUE ESTE PAÍS SE IBA AL BARRANCO FUE SOLO PARTE DE LA CAMPAÑA”

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
CL 18

MUNICIPALIDAD DESBARATÓ LOCAL CLANDESTINO EN EL CENTRO DE PUNTA ARENAS Y CURSA INFRACCIONES EN OPERATIVO NOCTURNO INTERSECTORIAL

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA