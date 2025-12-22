CORE ROXANA GALLARDO VALORA APROBACIÓN DE NUEVO COLECTOR PARA PUNTA ARENAS, PERO CUESTIONA PRESUPUESTO 2026 DEL GORE Y ROL DE CORMAG

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la consejera regional Roxana Gallardo Concha conversó con la ciudadanía sobre una serie de decisiones adoptadas recientemente en el Consejo Regional de Magallanes, abordando materias clave en infraestructura sanitaria, salud pública y presupuesto regional.

Uno de los principales anuncios fue la aprobación, por parte del pleno del Consejo Regional, de la construcción de un nuevo colector de aguas servidas para Punta Arenas, iniciativa que beneficiará directamente a cerca de nueve mil vecinos de distintos sectores de la ciudad. El proyecto contempla un trazado que comenzará en Los Ñandúes con Condell, para luego ingresar por Aves Australes, continuar por Villa Selknam y, mediante un recorrido no recto, llegar hasta avenida Frei, desde donde finalmente se dirigirá hacia la planta de tratamiento ubicada en el sector Tres Puentes.

En la instancia, Gallardo también se refirió a la aprobación de la adenda al convenio entre el Gobierno Regional y el Ministerio de Salud, el cual extiende su vigencia hasta el año 2030. La modificación considera la actualización de los costos totales, con una inversión de $84.890.882 por parte del Gobierno Regional, equivalente al 27% del total, y $234.891.981 por parte del Ministerio de Salud, correspondiente al 73% restante, además de ajustes en la cartera de proyectos originalmente contemplados.

Respecto a esta decisión, la consejera fue enfática al señalar que “se aprobó y la volvería a aprobar, no podemos detener programas que están en ejecución y programas que deben ejecutarse”. No obstante, manifestó su preocupación por la distribución temporal de los recursos, indicando que “aprobamos esa adenda donde mi gran preocupación es que la inversión del minsal será en los últimos años del convenio 2029-2030, los años anteriores la inversión mayoritariamente será del gobierno regional”, agregando que “esperamos que cumplan con su parte de la inversión vamos a estar muy vigilantes”.

En contraste, Roxana Gallardo confirmó su voto en contra del presupuesto 2026 del Gobierno Regional, explicando que su rechazo se fundamenta, entre otros puntos, en la creación y funcionamiento de la Corporación de Desarrollo de Magallanes. Al respecto, sostuvo que “yo no aprobé el presupuesto, vote en contra, yo no vote para la creación de una corporación (cormag) que siento que no le ha dado ningún beneficio a la región solo ser una fuente laboral para muy pocos, apoyar un marco presupuestario de 2500 millones de pesos que en el fondo quedan a disposición del libre albedrio de la cormag y el gobernador”.

Asimismo, la consejera criticó duramente la información entregada durante la discusión presupuestaria, afirmando que “los que votaron a favor votaron a favor con una información que no es verídica y para mi eso se llama mentir”. En esa línea, también cuestionó la falta de antecedentes proporcionados por los municipios en relación con la reducción presupuestaria propuesta por el gobernador para proyectos FRIL, señalando que dicha ausencia de información impide una evaluación responsable de los impactos a nivel comunal.





​