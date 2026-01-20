Punta Arenas,
20 de enero de 2026

A 200 AÑOS DEL TRATADO DE TANTAUCO: AUTORIDADES MAGALLÁNICAS INVITAN A CELEBRAR HISTÓRICA ANEXIÓN DE CHILOÉ A CHILE

​La existencia de los magallánicos y magallánicas, bien lo saben los locales, tiene que ver con el zarpe de la goleta Ancud, repleta de chilotes, desde la isla hacia el sector del fuerte Bulnes, donde finalmente se hizo la posesión efectiva del estrecho de Magallanes.

anexionchiloeachile

Para los magallánicos y magallánicas, la firma del tratado de Tantauco es pensar en la propia existenciael 19 de enero de 1826hace exactos 200 años, las autoridades chilenas y españolas visaban el documento que terminaba la guerra, establecía la paz y ponía fin a la presencia europea en el país luego de años de combates, anexando también el archipiélago de Chiloé a Chile.

La existencia de los magallánicos y magallánicas, bien lo saben los locales, tiene que ver con el zarpe de la goleta Ancud, repleta de chilotes, desde la isla hacia el sector del fuerte Bulnes, donde finalmente se hizo la posesión efectiva del estrecho de Magallanes.

A raíz de los albores mencionados y los dos siglos de historia, fue que la Gobernadora subrogante de Magallanes y de la Antártica Chile, Hina Carabantes, junto al alcalde de Punta ArenasClaudio Radonich; el Secretario Regional Ministerial (Seremi) de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Luis Navarro; el presidente de la Corporación Cultural de Desarrollo e Innovación de Chiloé, Danilo Pozo; y parte de la directiva del Centro Hijos de Chiloé Punta Arenas; participaron de la presentación de una de las actividades conmemorativas por el bicentenario de la firma del tratado de Tantauco.

En palabras de la Gobernadora (sCarabantes, la anexión es “muy relevante”, más todavía tras el zarpe de la goleta en 1843, pues “da vida a nuestra región”: “A raíz de eso nos hacemos parte y nos sentimos parte de esta celebración”.

Pozo, por su parte, destacó el ánimo local: “Relevamos la importancia de la difusión de nuestra identidad y patrimonio, que sigue vivo: en Magallanes se mantiene aún más vigente, todos los años, por la gestión que hacen del municipio, del Gobierno Regional y la institucionalidad privada, como el Centro Hijos de Chiloé de acá (Punta Arenas) y el mismo en Porvenir, y lo que hace la gente de Natales también, y de las otras comunas de la región”.

“Hoy se conmemoran 200 años de que Chiloé formó parte del territorio nacional. Eso permitió que, durante años, muchos migrantes de Chiloé puedan viajar y entre esos viajes llegaron a Magallanes. Si no hubiera sido por eso, no hubiéramos podido tener esta región”, acotó luego.

El próximo viernes 23 de enero, desde las 19:00 horas se celebrará, en el Centro Hijos de Chiloé de Punta Arenas, en avenida España 01449, un evento de celebración por estos 200 años del tratado de Tantauco: habrá conjuntos folclóricos, exposición artística, gastronomía y más. “Va a ser bonito, dinámico y entretenido”, adelantó Juan Bautista Cárdenas, vocero y primer director del Centro anfitrión.

Faustino Aguilar, presidente Centro Hijos de Chiloé, cerró: “Es muy relevante para el país el anexar una inmensa región al territorio nacional”.







cuentapubenapmagallanes

ENAP MAGALLANES ENTREGÓ EL BALANCE DE SU GESTIÓN Y APORTE A LA REGIÓN

A 200 AÑOS DEL TRATADO DE TANTAUCO: AUTORIDADES MAGALLÁNICAS INVITAN A CELEBRAR HISTÓRICA ANEXIÓN DE CHILOÉ A CHILE

