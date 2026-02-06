CONCEJAL BECERRA DENUNCIA DETERIORO DEL PARQUE MARÍA BEHETY EN PUNTA ARENAS

En el programa Buenos Días Región, el concejal José Becerra manifestó su preocupación por el estado del Parque María Behety en Punta Arenas. Según indicó, el recinto presenta abandono, acumulación de basura y deterioro de su infraestructura.

Durante la conversación, el concejal señaló que el parque cuenta con un humedal declarado y que existe un proyecto de recuperación aprobado desde años anteriores, del cual solo se ha ejecutado una de cuatro partes. Agregó que faltan mejoras en iluminación, cierres perimetrales y áreas recreativas.

Finalmente, Becerra informó que se están recopilando antecedentes para evaluar una eventual presentación ante Contraloría con el fin de esclarecer qué ocurrió con los recursos del proyecto.



