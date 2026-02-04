MUNICIPIO ALCANZA EL 80% DE AVANCE EN PLAN DE BACHEO URBANO

Desde octubre del año pasado, la Municipalidad de Punta Arenas ejecuta un plan intensivo de bacheo en distintos sectores de la ciudad, el cual a la fecha presenta un 80% de avance, con más de 100 calles intervenidas y una inversión cercana a los $85 millones, financiados íntegramente con recursos municipales.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, explicó que este programa está sujeto directamente a las condiciones climáticas, dado que los trabajos solo pueden realizarse con pavimento seco. "Este es un trabajo lento y muy técnico, que depende del clima y requiere tiempos de secado. Comenzamos en octubre y hoy llevamos más de 100 calles intervenidas, en las principales vías de la ciudad y aquellas por donde circula la locomoción colectiva", señaló.

El jefe comunal detalló que, entre los sectores abordados, se incluyó la Ruta 9 Sur, además de distintos ejes estructurantes, y que durante las próximas semanas los trabajos se concentrarán en el área céntrica, considerando calles como Bories, Waldo Seguel y 21 de Mayo. "Nuestro objetivo es que estos parches permitan mantener la transitabilidad mientras se avanza hacia soluciones definitivas, que requieren recambio completo de losas y una intervención mayor", precisó.

Radonich recordó que el bacheo es una solución temporal, especialmente en una ciudad con condiciones climáticas exigentes. "En Punta Arenas el pavimento sufre un estrés distinto al resto del país: congelamiento en invierno, calor en verano, alto flujo vehicular y uso de sal. Por eso insistimos en que esto debe ir en paralelo a una política permanente de pavimentación", agregó el edil, destacando la necesidad de que Serviu retome programas continuos de reposición vial.

Por su parte, el director de Obras Municipales, Alex Saldivia, indicó que el plan considera completar cerca del 93% de avance durante febrero, con la atención de 14 puntos pendientes, para luego realizar durante marzo un repaso en sectores intervenidos y en calles con alta circulación. "A la fecha hemos tapado 156 baches, con una superficie aproximada de 445 metros cuadrados de asfalto en caliente, y seguimos levantando catastro de nuevos puntos que requieren intervención", explicó.

Saldivia agregó que existe coordinación permanente con Serviu para evitar superposición de obras y minimizar molestias a la comunidad. "Nuestra planificación busca mantener la continuidad de la ciudad, activando recursos municipales mientras avanzan los proyectos de mayor envergadura", indicó directivo municipal.

Desde la administración comunal señalaron que los trabajos de bacheo continuarán durante marzo, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan, con el objetivo de alcanzar cerca de 150 calles intervenidas, contribuyendo a mejorar la seguridad y la circulación vial en distintos puntos de la comuna.

