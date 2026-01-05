MUNICIPIO DESTINARÁ $30 MILLONES EN 2026 PARA RECUPERAR MOBILIARIO URBANO RAYADO

En la Plaza Sampaio, recientemente vandalizada, la Municipalidad de Punta Arenas inició los trabajos de repintado de espacios públicos afectados por rayados, con una inversión programada de $30 millones para el año 2026, destinados a la recuperación y mantención del mobiliario urbano de la comuna, con especial énfasis en plazas emblemáticas de la ciudad.

Según los registros municipales, los lugares con mayor recurrencia de rayados corresponden a los miradores del Cerro de la Cruz, la Plaza de los Dinosaurios, la Plaza de los Derechos Humanos (escenario de Bories), la Plaza Sampaio, la Plaza del Tránsito, el Monumento a Manuel Bulnes y el Monumento por la Libertad, ubicado en la intersección de Avenida Independencia con José Nogueira.

​



El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, señaló que "lamentablemente nuestra municipalidad invierte o gasta, en realidad 30 millones de pesos solamente en pintura para cubrir grafitis, sin contar otros daños, como los provocados al tránsito o a los semáforos".

​



Asimismo, Radonich recalcó que "los fondos fiscales o municipales solo pueden invertirse en espacios públicos o en bienes fiscales. Por tanto, no nos podemos hacer cargo de las casas o comercios que también han sido rayados, lamentablemente, por personas que no tienen ningún respeto por el resto", sostuvo.

​



En total, serán ocho los espacios públicos que serán repintados, priorizando aquellos que concentran mayor flujo de personas y que, lamentablemente, también registran los mayores niveles de vandalización en la comuna. Cada intervención contempla una cuadrilla de tres funcionarios municipales, con una duración promedio de dos días por sector y la aplicación de dos manos de pintura, considerando las condiciones climáticas y la superposición de capas anteriores.

Finalmente, el jefe comunal hizo un llamado a cuidar los espacios públicos, con el fin de mantener una ciudad limpia y ordenada tanto para los vecinos como para los visitantes.

​

