19 de diciembre de 2025

AUTORIDADES REGIONALES INFORMAN DESPLIEGUE DE SEGURIDAD POR CELEBRACIONES DE FIN DE AÑO

​El Plan Navidad Segura se reforzará desde este fin de semana, especialmente en el área comercio y en controles vehiculares. El llamado es a la prevención.

navidadsegura

​Este mediodía, autoridades regionales de seguridad pública y de instituciones coadyuvantes informaron el despliegue preventivo que se implementará con motivo de las celebraciones de fin de año, con el objetivo de prevenir delitos, siniestros viales y otras situaciones de riesgo para la comunidad.

 
En el punto de prensa participaron el delegado presidencial regional, José Ruiz Pivcevic; la seremi de Seguridad Pública, Carla Barrientos; el prefecto provincial de la PDI, prefecto Pablo Merino; el comandante de Carabineros, Francisco Arévalo; y la directora regional de SENDA, Roxana Arancibia. Las autoridades destacaron el refuerzo de los servicios policiales tanto en la ciudad como en los pasos fronterizos, debido al aumento del flujo de personas que salen y llegan a la región durante estas fechas.

 
De manera transversal, las autoridades coincidieron en que el trabajo institucional en fiscalización y control debe ir acompañado de la conducta responsable de la ciudadanía, enfatizando el llamado a no conducir bajo los efectos del alcohol. En este contexto, SENDA reforzará los controles preventivos a través del programa Tolerancia Cero antes y durante los días festivos.

 
El delegado presidencial regional, José Ruiz Pivcevic, señaló que durante las fiestas de fin de año se incrementan los desplazamientos y la actividad comercial, por lo que se intensificarán los controles vehiculares y las fiscalizaciones, especialmente ante el aumento de infracciones por conductores que no poseen documentos. Asimismo, reiteró el llamado a no conducir si se consume alcohol, y destacó la importancia de la salud mental en estas fechas, recordando la disponibilidad de la línea 4141.

 
Por otra parte, subrayó que “vamos a realizar fiscalizaciones en estas fiestas de fin de año con CONAF, Carabineros y la Policía Marítima por eventuales riesgos de fogata, para lo cual se mantendrá la entrega de información para prevenir incendios”, afirmó el delegado Ruiz Pivcevic, invitando a vivir estas celebraciones en un ambiente familiar, de reflexión y cuidado mutuo.

 
En tanto, la seremi de Seguridad Pública, Carla Barrientos, indicó que el Plan Navidad Segura busca que la comunidad celebre con alegría, pero también con responsabilidad y autocuidado. Explicó que se reforzará la presencia policial en sectores de alta afluencia como Zona Franca, el mall Espacio Urbano y el centro de la ciudad, además de fiscalizaciones en rutas enfocadas en prevenir delitos como el abigeato y el faenamiento clandestino. También entregó recomendaciones prácticas de autocuidado, como asegurar viviendas, privilegiar el comercio formal y denunciar los delitos a través de las instituciones correspondientes o del programa Denuncia Seguro *4242.

 
La seremi Barrientos, agregó que “como lo hemos realizado en eventos anteriores, nos hemos reunido con las personas que están organizando las fiestas masivas de año nuevo, para que también asuman el compromiso como entes privados, de cumplir y colaborar con la prevención”.

 
El prefecto provincial de la PDI, Pablo Merino, informó que la institución reforzará todas sus áreas especializadas, poniendo especial énfasis en la prevención de delitos asociados al comercio electrónico, recomendando utilizar sitios oficiales y no entregar claves personales. Además, anunció un refuerzo en los controles fronterizos debido al aumento del flujo de personas que ingresan y salen de la región durante estas festividades.

 
En tanto, el comandante de Carabineros, Francisco Arévalo, explicó que ya se encuentra en marcha el plan Navidad Segura, con refuerzo de los servicios policiales en zonas comerciales, considerando el aumento de personas y el riesgo de delitos como hurtos y robos. Asimismo, reiteró el llamado a celebrar con responsabilidad, evitando el consumo de alcohol u otras sustancias al conducir, y alertó sobre estafas, ciberestafas y circulación de billetes falsos. Finalmente, señaló que se dispondrá de servicios extraordinarios para enfrentar el aumento de población flotante y llamó a los padres a mantener un rol activo en el cuidado y supervisión de sus hijos.

 
La directora regional de SENDA, Roxana Arancibia, llamó a pensar en “El Otro Plan”, promoviendo el autocuidado, la generación de espacios seguros y la prevención de conductas de riesgo, especialmente la conducción bajo los efectos del alcohol u otras drogas, con el objetivo de que las celebraciones de fin de año se desarrollen de manera segura y en familia.
“Sabemos que en esta fecha hay una mayor oferta de alcohol, también hay algunas actividades que son más masivas y por eso es tan importante trabajar en la prevención, quizás con los familiares, con nuestro entorno cercano, evitar las conductas de riesgo que no solo pueden ser perjudiciales para nosotros, sino también para otras personas”, enfatizó la Directora de SENDA.


AUTORIDADES CONFIRMAN NORMALIZACIÓN PROGRESIVA DEL SUMINISTRO DE GAS TRAS NUEVO COGRID REGIONAL

GUARDAPARQUES DE PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE DEPONEN MOVILIZACIÓN

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

