QUIEREN MANTENER EL ACCESO GRATUITO A LA TELEVISIÓN ABIERTA PARA 15 MIL PERSONAS EN PUERTO NATALES

​La Corporación de Televisión ingresó una postulación ante Bienes Nacionales optando a la concesión de uso gratuito por cinco años, la que deberá posteriormente ser sancionada por el consejo regional de Magallanes y Antártica Chilena en virtud de las atribuciones otorgadas durante la presente administración de gobierno.





La Corporación de Televisión Puerto Natales, Cordetel, representada por Alfredo Alderete solicitó hace unos meses al delegado presidencial provincial, Guillermo Santana, y al secretario regional ministerial de Bienes Nacionales, Sergio Reyes, asegurar el acceso gratuito a las emisiones de señal abierta emanadas de diversas antenas televisivas emplazadas en el sector alto de la ciudad.



La solicitud fue atendida por ambas autoridades y para ello se ingresó una postulación a concesión de uso gratuito que deberá ser sancionada posteriormente por el Gobierno Regional regularizando así la ocupación del inmueble que tiene una superficie cercana a media hectárea.



El también actual concejal de la comuna, quien participa de la organización desde 1994, pretende que la concesión de uso gratuito permita beneficiar a una población estimada en quince mil personas, en su mayoría adultos mayores en alto riesgo de vulnerabilidad socioeconómica, que no cuentan con servicio de televisión digital vía cable.



Alderete informó que se trata de dos canales nacionales y uno local que requieren de mejoras, entre ellas, la mantención de sus casetas de transmisión. Cabe señalar que el secretario de Bienes Nacionales, Sergio Reyes, junto al fiscalizador de esa repartición pública, Sergio Vargas, se trasladaron hasta el sector donde se ubican las antenas comprobando las condiciones del emplazamiento de la infraestructura y sus deslindes.















