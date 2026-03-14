ENCUESTA CADEM POSICIONA A CAMILA VALLEJO COMO LA MINISTRA MEJOR EVALUADA DEL GOBIERNO DE BORIC

La más reciente edición de la encuesta Cadem Plaza Pública, correspondiente a la segunda semana de marzo, reveló la percepción ciudadana sobre el cierre del gobierno del ex Presidente Gabriel Boric y evaluó a las principales figuras de su gabinete. Entre los resultados, la ex ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, apareció como la autoridad mejor evaluada del periodo.

Según el estudio, Vallejo se posicionó en el primer lugar cuando se consultó a los encuestados quién fue el mejor ministro o ministra del gobierno saliente. Detrás de ella se ubicó el ex ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien también obtuvo una valoración destacada entre las figuras del gabinete.

En cuanto a las políticas públicas mejor evaluadas del periodo, la Ley de 40 horas fue identificada por los encuestados como el principal logro de la administración de Boric. A esta medida le siguieron otras iniciativas relevantes como la reforma de pensiones, el aumento del sueldo mínimo y la denominada Ley Papito Corazón.

Por otro lado, el sondeo también abordó los aspectos peor evaluados del gobierno saliente. En ese ámbito, el denominado Caso Monsalve fue señalado como el principal hito negativo del periodo, seguido por cuestionamientos a la gestión en materia de seguridad pública y el llamado Caso Fundaciones.

La encuesta también identificó iniciativas con menor nivel de reconocimiento positivo, entre ellas el Plan de Emergencia Habitacional y el Plan Nacional de Búsqueda. Los resultados forman parte del balance ciudadano sobre el periodo presidencial que concluyó recientemente y que antecede al nuevo mandato encabezado por el Presidente José Antonio Kast.



Fuente: Teletrece

