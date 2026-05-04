ACHM PIDE CLARIDAD AL GOBIERNO TRAS ASAMBLEA EXTRAORDINARIA POR EVENTUAL REDUCCIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL

El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Gustavo Alessandri, abordó esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones la preocupación existente entre los gobiernos comunales ante una eventual reducción del Fondo Común Municipal, escenario que motivó la convocatoria a una Asamblea Nacional Extraordinaria.

La decisión surge tras una reunión que congregó a más de 220 alcaldes del país, quienes manifestaron inquietud por el impacto que podría generar esta medida en el financiamiento local y en la continuidad de servicios municipales. Durante la jornada, las autoridades comunales advirtieron que, en un contexto marcado por el aumento del precio de los combustibles y la creciente presión sobre los presupuestos, una eventual disminución de recursos obligaría a realizar ajustes para sostener servicios básicos, ayudas sociales y diversos programas que dependen directamente de los municipios.

En ese sentido, los alcaldes coincidieron en que el Fondo Común Municipal constituye una herramienta clave para la equidad territorial, ya que permite a comunas con menores ingresos responder a las necesidades de sus habitantes. De acuerdo a lo expuesto, este mecanismo representa el principal ingreso para cerca del 65% de las municipalidades del país.

Al respecto, Alessandri señaló que existe preocupación por la falta de información clara sobre los alcances de la eventual medida, enfatizando la necesidad de que el Gobierno entregue detalles respecto a su implementación, tanto en plazos como en sus efectos concretos sobre la gestión local.

Finalmente, los municipios acordaron solicitar información formal al Ejecutivo y coordinar acciones conjuntas en el marco de la Asamblea Nacional Extraordinaria. Desde la organización destacaron además el carácter transversal de la convocatoria, subrayando que la preocupación por el financiamiento municipal reúne a autoridades de distintos sectores políticos.





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