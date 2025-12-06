Punta Arenas,
6 de diciembre de 2025

ACHM ANUNCIA CREACIÓN DE CENTRO DE ANÁLISIS DELICTUAL Y ACADEMIA NACIONAL DE INSPECTORES DE SEGURIDAD MUNICIPAL DURANTE SEMINARIO INTERNACIONAL EN CATAPILCO

Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM).

seguridad1

La segunda jornada del Seminario Internacional “Territorio y Orden Público: Liderazgo Local ante la Inseguridad” estuvo marcada por un mensaje claro desde el mundo municipal: asumir un rol estratégico dentro del sistema nacional de seguridad pública.

En medio de un debate transversal sobre coordinación interinstitucional, persecución penal y los alcances del proyecto de Ley de Seguridad Municipal, la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) anunció la creación de un Centro de Análisis Delictual y de la Academia Nacional de Inspectores de Seguridad Municipal.

El presidente de la ACHM, Gustavo Alessandri, sostuvo que “es tiempo de que nos pongamos a trabajar seriamente en lo que todos los municipios concordamos: cómo mejorar las capacidades de nuestros funcionarios bajo datos reales y necesidades evidentes. Nuestra asociación busca ser un referente en esta materia, y el propósito es transformarnos también en un coadyuvante de la información; de eso se trata el trabajo colaborativo de todas las instituciones”.

En este contexto, el exdirector general de Carabineros y actual asesor en seguridad de la ACHM, Ricardo Yáñez, llamó a profesionalizar y estandarizar el trabajo municipal en seguridad. Explicó que el futuro Centro Nacional de Análisis Territorial y Comportamiento Delictual permitirá entregar a los municipios herramientas técnicas de georreferenciación, análisis de datos y evaluación de patrones criminales.

De manera complementaria, la Academia Nacional de Inspectores de Seguridad Municipal establecerá estándares formativos comunes y lineamientos nacionales para quienes desempeñan labores preventivas en los territorios

“Buscamos construir un estamento único, con formación especializada y capacidades homogéneas a nivel nacional, para reforzar el trabajo coadyuvante que realizan los inspectores junto a las fuerzas de orden”, señaló Yáñez.

Durante la jornada, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, expuso sobre “Fortalecimiento Institucional: Justicia y Seguridad Penitenciaria”, destacando el rol de los gobiernos locales en los procesos de reinserción. “La reinserción tiene un impacto directo en cada uno de los barrios. Las personas vuelven a sus comunidades una vez que egresan del sistema, y ese trabajo no se puede desarrollar sin los municipios, sin los gobiernos regionales, sin las juntas de vecinos. Por eso es clave la coordinación entre todos los órganos competentes”, enfatizó.

La Subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, encabezó el panel “Seguridad y Gobernanza: Rol del Gobierno y los Municipios”, resaltando la labor de los gobiernos locales en prevención y bienestar comunitario. “Los municipios cumplen un rol fundamental en materia de seguridad, desde el ámbito principalmente de la prevención y de generar mayor bienestar a las comunidades, que es lo que incide directamente en la seguridad. Por eso es muy importante este seminario, porque permite compartir experiencias, desarrollar iniciativas y complementar las que ya se están implementando”, afirmó. En el espacio, alcaldes de diversas regiones expusieron experiencias y necesidades en torno al financiamiento, patrullajes preventivos y articulación con las policías.

La jornada culminó con el panel “Ley de Seguridad Municipal: Desafíos, Vacíos y Oportunidades para los Gobiernos Locales”, donde la Ministra Secretaria General de la Presidencia, Macarena Lobos, presentó los principales avances y desafíos legislativos relacionados con el fortalecimiento del rol municipal en seguridad.

Con este panel, la segunda jornada cerró reafirmando la urgencia de dotar a los gobiernos locales de herramientas modernas, claras y sostenibles que les permitan enfrentar los desafíos de seguridad con una mirada integral, descentralizada y colaborativa, en beneficio de las comunidades del país.


DIRECTORES DE SEGURIDAD DE MUNICIPIOS DESTACAN IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE TELEVIGILANCIA NACIONAL EN CONTROL DE LA DELINCUENCIA

NATALES: MÁS DE 70 ARMADORAS Y ARMADORES RECIBEN IMPORTANTES FONDOS PARA MEJORAR SUS EMBARCACIONES

​​Desde Indespa pusieron énfasis en la rendición de los fondos: ello garantizaría la posibilidad de nuevos llamados a concursos.

BAHÍA EN EL CONTINENTE BLANCO LLEVARÁ EL NOMBRE DE LA DESTACADA POETISA NACIONAL GABRIELA MISTRAL

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

ACHM ANUNCIA CREACIÓN DE CENTRO DE ANÁLISIS DELICTUAL Y ACADEMIA NACIONAL DE INSPECTORES DE SEGURIDAD MUNICIPAL DURANTE SEMINARIO INTERNACIONAL EN CATAPILCO

senadorkusanovic

SENADOR KUSANOVIC ANALIZA LA SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL: "KAST VA A SALIR CON UN PORCENTAJE MUY ALTO, PERO ESO SIGNIFICA TAMBIÉN UNA TREMENDA RESPONSABILIDAD"

directorasernapesca

BALANCE 2025 SERNAPESCA DESTACA NUEVAS CERTIFICACIONES, TEMPORADA DE PESCA RECREATIVA Y AVANCES EN FISCALIZACIÓN EN MAGALLANES