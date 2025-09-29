MUNICIPIOS CHILENOS PRESENTARON DECLARACIÓN Y COMPROMISO CLIMÁTICO RUMBO A LA COP30

La Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), junto a la Municipalidad de Vitacura y con el respaldo del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio del Medio Ambiente, ICLEI - Gobiernos Locales por la Sustentabilidad y WWF, realizaron la conferencia "Rumbo a la COP30: el rol de los gobiernos locales a diez años del Acuerdo de París", instancia oficial en la que los municipios de Chile presentaron su compromiso frente al cambio climático.

La jornada, desarrollada en la Municipalidad de Vitacura, reunió a alcaldes, representantes del Estado, la academia, organizaciones internacionales y la sociedad civil, destacando los aportes y acciones concretas de los gobiernos locales en la lucha climática.

Durante el encuentro, los municipios firmaron una declaración y compromiso que reafirmó su rol clave en la mitigación y adaptación frente a los efectos de la crisis climática.

En el ámbito de la mitigación, se destacó la importancia de reducir la huella de carbono mediante la planificación urbana sostenible, la transición energética, la electromovilidad, la economía circular y la educación ciudadana.

Por otra parte, en materia de adaptación, se subrayó el fortalecimiento de la resiliencia a través de la infraestructura verde, la gestión eficiente del agua, la prevención de riesgos climáticos y la protección de las comunidades vulnerables.

El presidente de la ACHM y alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, destacó que "este encuentro fue una señal clara de que los municipios somos actores clave en la lucha contra el cambio climático. Avanzamos en fortalecer el trabajo en red, involucrar a lo político y lo técnico en un esfuerzo sostenido, y demostrar que con Estado, sector privado, ciudadanía y academia podemos levantar experiencias replicables que inspiren a todo el país".

En tanto, Claudio Radonich, alcalde de Punta Arenas y presidente de la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medioambiente de la ACHM, destacó que "se ha colaborado desde las últimas COP desde una mirada central. Esta es la gran oportunidad justamente para dar vuelta a esta mirada y que las políticas públicas surjan desde los territorios, desde este Chile gigante, diverso, para que también las políticas públicas sean coherentes con lo que somos en cada uno de los territorios".

La alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, comentó: "Los municipios, a nivel local, somos los que tenemos que conectar las preocupaciones por el cambio climático de nuestros vecinos para abordar esta problemática con soluciones costo eficientes. Dependerá de nosotros demostrar que la acción climática es real, posible y beneficiosa. Convertir la adaptación en un derecho ciudadano, y la mitigación en una oportunidad de futuro".

Por su parte, la directora ejecutiva de ICLEI Cono Sur, María Julia Reyna, enfatizó: "En esta Pre-COP reafirmamos que sin ciudades no hay soluciones y que el liderazgo local es clave para acelerar la transición justa y sostenible en América Latina. Estos espacios permiten que las prioridades reales de nuestras comunidades —salud, justicia, empleo y naturaleza— se integren en la agenda climática global para garantizar que las voces de los gobiernos locales influyan en las decisiones que marcarán el futuro. La COP de Belém será un hito para revisar lo hecho desde París y proyectar la acción climática. Allí se pondrá a prueba nuestra capacidad de transformar compromisos en soluciones reales, de pasar de las promesas a la construcción de un plan de acción".

"Las ciudades son actores clave frente a la crisis climática, a nivel global concentran más del 70% de las emisiones de CO₂ y el 75% del consumo de recursos naturales, pero también son espacios donde nacen soluciones innovadoras y transformadoras, que ya estamos viendo en diversas comunas a la lo largo de Chile. En ellas se juega gran parte del futuro, pues tienen el potencial de descarbonizar la economía, impulsar infraestructura resiliente y proteger la biodiversidad con una mejor planificación urbana. En este contexto, la declaración y el compromiso presentado por los municipios chilenos es una muestra potente de su involucramiento en la acción climática con una mirada a largo plazo y que sin duda ayudará a una mejor calidad de vida para sus habitantes, al tiempo que aporta a las metas globales en esta materia", agregó Ricardo Bosshard, Director de WWF Chile.

La conferencia incluyó paneles de discusión con expertos nacionales e internacionales, testimonios de municipios líderes y la lectura de la declaración, que posteriormente fue entregada a las autoridades nacionales. Este documento se transformará en la voz oficial de los gobiernos locales chilenos en la COP30 en Belém, Brasil, en noviembre de este año.

ANEXO:

DECLARACIÓN Y COMPROMISO

El cambio climático plantea un desafío significativo para los gobiernos locales, con

eventos meteorológicos extremos que impactan directamente en las comunidades.

En este contexto, los municipios son actores clave en la lucha contra el cambio climático, tanto en la mitigación como en la adaptación. Esta labor se alinea con la Agenda 2030 de la ONU, que, a través del ODS 13: Acción por el Clima, insta a tomar medidas urgentes. Chile ha asumido este compromiso a nivel nacional, estableciendo la meta de alcanzar la neutralidad de carbono para 2050.

Mejorar la resiliencia urbana ante amenazas climáticas como sequías, inundaciones, incendios, olas de calor y vientos extremos es una prioridad. Para lograrlo, es indispensable diseñar estrategias claras que no solo protejan la infraestructura de las ciudades, sino que también aseguren la participación activa de las comunidades más vulnerables.

Al mismo tiempo, la colaboración es esencial para superar estos desafíos. Es vital

fomentar un diálogo significativo y el intercambio de conocimientos para facilitar la

implementación de iniciativas clave. Finalmente, es imprescindible que la planificación urbana y las decisiones de cada municipio estén alineadas con las estrategias regionales y nacionales. Esta coordinación asegura un avance coherente y articulado en todo el país, maximizando el impacto de los esfuerzos para construir comunidades más resilientes y sostenibles.

Los gobiernos locales en Chile reconocemos la crisis climática como uno de los

mayores desafíos para nuestra comunidad. Conscientes de la urgencia de actuar y en el contexto de la próxima COP30 en Belém, Brasil, en noviembre de este año, nos comprometemos a transformar nuestras ciudades hacia la carbono neutralidad con medidas y acciones concretas en eficiencia energética, economía circular y la

implementación de ciudades verdes.

Medidas de Mitigación: Reducir la huella de carbono

La declaración establece que la mitigación comienza con la medición de la huella de carbono. Las acciones propuestas incluyen:

Planificación urbana sostenible: Priorizar la proximidad de servicios para

disminuir la necesidad de transporte, junto con impulsar el uso de materiales de construcción sostenibles para minimizar el impacto ambiental.

Transición energética: Promover alianzas estratégicas para acelerar la

transición hacia energías renovables, tanto en edificios públicos como

privados. Esto busca fortalecer las capacidades técnicas, atraer inversiones y promover el consumo responsable de energía.

Transporte sostenible: Impulsar la electromovilidad y la micromovilidad para

reducir las emisiones del sector transporte, bajo una perspectiva inclusiva y

sostenible.

Economía circular: Promover un modelo de gestión local que fomente la

separación de residuos en origen, el compostaje y el reciclaje. Esto no solo

reduce la contaminación y la demanda de materias primas, sino que también fortalece la economía local al dar valor a los materiales.

Involucrar a la comunidad: Fortalecer la educación y la participación activa

de la comunidad es vital para que las personas conozcan el impacto de su

huella de carbono y cómo abordarla

Medidas de Adaptación: Proteger a la Ciudad y sus Comunidades

Para mejorar la resiliencia, la declaración propone una serie de medidas de adaptación:

Infraestructura verde: Para construir ciudades resilientes, es fundamental integrar la infraestructura verde en la planificación urbana. Esto implica desarrollar soluciones basadas en la naturaleza, como corredores verdes, forestación urbana con especies adecuadas y preservar y ampliar las áreas verdes para proteger los ecosistemas y la biodiversidad.

Gestión del agua: Implementar una gestión eficiente del agua a través del consumo consciente y riegos eficientes, contribuyendo a su conservación.

Gestión de riesgos: Fortalecer las capacidades para la prevención, detección, respuesta y reparación ante eventos climáticos extremos.

Grupos vulnerables: Priorizar la protección de las comunidades más vulnerables, incluyendo a adultos mayores, niños, personas de bajos ingresos y electrodependientes, para garantizar su bienestar y seguridad.

Esfuerzo conjunto para la Acción Climática

Para avanzar en estas medidas se requiere un esfuerzo coordinado y la participación de todos los actores.

● Gobernanza climática: Una gobernanza eficaz exige la participación de todos los actores, desde el gobierno hasta las comunidades, para asegurar que las estrategias reflejen las necesidades reales. La transparencia en los costos y el seguimiento de las medidas son fundamentales para generar confianza. Para lograrlo, es crucial que los Planes de Acción Comunal de Cambio Climático (PACCC) se ejecuten en plena sintonía con la Ley Marco de Cambio Climático, integrando de forma coherente los ejes de mitigación y adaptación para una respuesta efectiva ante los desafíos climáticos.

● Financiamiento climático y replicabilidad: Es crucial diseñar estrategias de financiamiento sólidas, utilizando instrumentos fiscales, alianzas con fondos internacionales y promoviendo la inversión sostenible. La evaluación de la relación costo-eficiencia de los proyectos y la difusión de experiencias exitosas son esenciales para su replicabilidad. El monitoreo constante de las acciones es fundamental para medir el progreso.