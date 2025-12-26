Punta Arenas,
26 de diciembre de 2025

“¿QUÉ SENTIDO TIENE SEGUIR POSTERGÁNDOLO?”: DIPUTADO BIANCHI EMPLAZA AL CONSEJO REGIONAL POR CONTROL BIOMÉTRICO Y ADVIERTE SOBRE SUBSIDIO AL CABOTAJE PARA MAGALLANES

Buenos días región.

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el diputado por Magallanes, Carlos Bianchi Chelech, abordó diversos temas de contingencia regional, poniendo el foco en la postergación del proyecto de control biométrico en aeropuertos y en la nueva suspensión del subsidio al transporte de combustible.

En relación con el sistema de control biométrico, el parlamentario manifestó su sorpresa por la decisión adoptada en el Consejo Regional, donde con voto democratacristiano los consejeros de oposición resolvieron postergar la iniciativa hasta el 5 de enero de 2026. El proyecto busca reforzar el control de ingreso de personas a la región a través de los aeropuertos. Al respecto, Bianchi señaló: “paso algo raro en el core por un lado que yo trate de entenderlo... la presidenta del consejo regional me solicito que haya una postergación pensé que era para recabar mas información pero luego me entero que tenían la información desde hace bastante tiempo”, situación que —dijo— le llamó profundamente la atención. El diputado insistió en la urgencia de avanzar en medidas concretas de seguridad pública para Magallanes, recalcando: “vuelvo a pedirle con la mayor humildad les pido de manera urgente que votemos un proyecto de ley de seguridad publica para toda la región, mientras ustedes votaban en contra para postergar el proyecto biométrico la pdi sorprendió a un tipo que intento ingresar a la región 6 kilos de cocaína por el aeropuerto de Punta Arenas”. En ese contexto, cuestionó directamente la decisión del CORE, preguntándose: “que sentido tiene seguir postergándolo?”.

Durante la entrevista, Bianchi también se refirió a la suspensión del subsidio al transporte de combustible, calificándola como “un muy mal ‘regalo de Navidad’ para Magallanes”. El parlamentario fue enfático al señalar que esta medida afecta directamente a una región extrema como la austral y recalcó: “El subsidio al cabotaje no es un privilegio, es una compensación mínima por vivir en una zona extrema. Esto ni siquiera debería ponerse en discusión”.

Finalmente, el diputado sostuvo que ambas situaciones reflejan decisiones que impactan negativamente en la seguridad y en el costo de vida de los habitantes de Magallanes, llamando a las autoridades regionales a actuar con mayor responsabilidad y sentido de urgencia frente a las necesidades de la zona.


Base Naval Antártica Capitán Arturo Prat tambien luce el emblema del programa Embajadores Antárticso

"EMBAJADORES ANTÁRTICOS": PROGRAMA EDUCATIVO PARA ANTARTIZAR CHILE

MUNICIPIO ENTREGA BALANCE DE SEGURIDAD PÚBLICA TRAS JORNADA NAVIDEÑA

​Daños al espacio público, riñas y conducción bajo alcohol marcaron el centro de la ciudad.

​Daños al espacio público, riñas y conducción bajo alcohol marcaron el centro de la ciudad.

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CAMPAÑA "NOCHE BUENA": UNA TRADICIÓN SOLIDARIA DE LA ESCUELA MANUEL BULNES

GOBIERNO REFUERZA LA SEGURIDAD INCLUSO EN LOS TERRITORIOS MÁS AUSTRALES CON INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TELEVIGILANCIA

DIPUTADA JAVIERA MORALES ABORDA ESCENARIO POST ELECTORAL, CORRUPCIÓN EN GENDARMERÍA Y NUEVA LEY SOBRE USO DE CELULARES EN AULAS