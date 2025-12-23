Punta Arenas,
23 de diciembre de 2025

SINDICATO DE TRABAJADORES ENAP MAGALLANES EXIGE INVESTIGACIÓN EXHAUSTIVA TRAS INCIDENTE CON GASODUCTO Y PROYECTA DESAFÍOS FUTUROS EN TRANSICIÓN ENERGETICA

Aquí hidrógeno verde.

carlosaroenap

Esta mañana en el programa Aquí Hidrógeno Verde de Polar Comunicaciones, el director del Sindicato de Trabajadores de ENAP Magallanes, Carlos Aro Velásquez, abordó diversos temas de interés regional, entre ellos el reciente incidente ocurrido en sector Posesión de ENAP que involucró una explosión y dejó a un trabajador lesionado, además de los desafíos energéticos y las proyecciones futuras de la empresa en la región.

Respecto al accidente, Aro calificó el hecho como una situación grave y lamentable, señalando que “es lamentable esa situación afortunadamente no fue un accidente fatal; lamentable porque en diciembre cumplimos 80 años del descubrimiento del petróleo, hoy se entregan galardones a funcionarios con muchos años de servicio, el viernes viene este accidente que nadie desea y con graves consecuencias operativas”. En esa línea, manifestó su preocupación por la falta de información oficial detallada, afirmando que “la administración no ha expuesto de forma clara los efectos de este incidente”.

El dirigente sindical enfatizó que, desde el punto de vista estructural, es fundamental realizar un análisis profundo de lo ocurrido. “Este tema estructuralmente queremos que se haga un análisis exhaustivo”, sostuvo, agregando que “nosotros estamos pidiendo que es importante que se haga una investigación, tiene que haber control de daños”, apuntando tanto a la seguridad de los trabajadores como a la continuidad operacional.

Durante la conversación, Aro también se refirió al desarrollo del hidrógeno verde y otras energías limpias en Magallanes, destacando el rol estratégico de la región. “El gas no convencional al que estamos apuntando es una energía limpia para el país es importante y también la planta que en febrero debería estar cortando cinta, para una plata demostrativa de e-combustibles”, señaló. No obstante, advirtió que existen desafíos administrativos que deben resolverse para avanzar con mayor rapidez, indicando que “hay un tema respecto a la permisología, hay que agilizar en su justa dimensión”.

Finalmente, el director del sindicato abordó las proyecciones de ENAP en Magallanes, subrayando la necesidad de diversificar el negocio y no depender de un solo actor. “ENAP no puede quedarse solo con Methanex, tiene que buscar nuevos negocios, eso no interesa a nosotros buscar nuevos horizontes”, afirmó, remarcando que el futuro de la empresa debe ir de la mano con nuevas oportunidades productivas para la región y mayor estabilidad para sus trabajadores.


ENAPposesion

GERENTE GENERAL DE ENAP RECORRE ZONA DE POSESIÓN AFECTADA EL VIERNES POR INCIDENTE

CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA ENVIAR OFICIO A GOBERNADOR Y CORES POR CAMBIOS EN FONDOS FRIL

​La decisión fue adoptada por unanimidad en el cuerpo colegiado, ante la preocupación por la falta de consulta previa y la pérdida de certezas para la planificación comunal.

​La decisión fue adoptada por unanimidad en el cuerpo colegiado, ante la preocupación por la falta de consulta previa y la pérdida de certezas para la planificación comunal.

siatpuq

PUNTA ARENAS: HOMBRE RESULTÓ GRAVEMENTE HERIDO TRAS SER ATROPELLADO EN CALLE MATEO TORO Y ZAMBRANO

Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

carlosaroenap

SINDICATO DE TRABAJADORES ENAP MAGALLANES EXIGE INVESTIGACIÓN EXHAUSTIVA TRAS INCIDENTE CON GASODUCTO Y PROYECTA DESAFÍOS FUTUROS EN TRANSICIÓN ENERGETICA

diputadamorales

DIPUTADA JAVIERA MORALES ABORDA ESCENARIO POST ELECTORAL, CORRUPCIÓN EN GENDARMERÍA Y NUEVA LEY SOBRE USO DE CELULARES EN AULAS

20251222 Fiscalización Juguetes (3)

SERNAC FISCALIZA LOCALES COMERCIALES DE JUGUETES EN PUERTO NATALES EN EL CONTEXTO DE NAVIDAD

cmladinic

ECONOMISTA Y EX MINISTRO CARLOS MLADINIC ALONSO POST ELECCIONES PRESIDENCIALES: “LOS QUE CREÍAN QUE ESTE PAÍS SE IBA AL BARRANCO FUE SOLO PARTE DE LA CAMPAÑA”

DGA MAGALLANES DESTACA CRECIMIENTO DE LA RED DE ESTACIONES DE MONITOREO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS Y GLACIARES EN LA REGIÓN

amigo familia

