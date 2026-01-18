SINDICATO DE PROFESIONALES Y TÉCNICOS DE CORREOS DE CHILE ENTREGA REFLEXIÓN TRAS COMPLEJO AÑO 2025

El Sindicato de Profesionales y Técnicos de Correos de Chile difundió una reflexión pública sobre lo ocurrido en la empresa estatal durante el año 2025, marcado —según la organización— por una profunda crisis financiera, cambios en la alta administración y la desvinculación de más de 600 trabajadoras y trabajadores a nivel nacional, situación que califican como injusta y consecuencia de malas decisiones acumuladas durante años.



En el documento, el sindicato sostiene que los problemas económicos de Correos de Chile no son recientes, sino que se arrastrarían desde hace entre ocho y diez años, producto de una “megaestructura” directiva con exceso de cargos gerenciales, altos costos y escaso aporte a una gestión eficiente. A su juicio, las administraciones de distintos gobiernos no habrían modernizado la empresa ni anticipado los cambios del mercado postal, especialmente el crecimiento del rubro de paquetería y courier, que sí fue aprovechado por la competencia privada.



La organización también cuestiona que, frente a la crisis, las medidas aplicadas hayan recaído principalmente en trabajadores de nivel intermedio, mientras que la reducción de cargos directivos se realizó recién en abril y septiembre de 2025, de manera tardía. En ese contexto, denuncian un fuerte impacto en el clima laboral, con temor e incertidumbre entre quienes permanecen en la empresa, especialmente ante rumores de nuevos despidos masivos, los que —según relatan— fueron descartados por el actual gerente general en una reunión reciente.



Finalmente, el sindicato hizo un llamado a las nuevas autoridades que asumirán en el próximo gobierno a designar profesionales con experiencia en el Sistema de Empresas Públicas (SEP), el Directorio y la administración de Correos de Chile, recalcando el rol social estratégico de la empresa, su presencia en todo el territorio nacional y el hecho de que se trata de una compañía estatal que se autofinancia y no recibe aportes directos del Estado. La declaración concluye enfatizando la necesidad de recuperar la estabilidad, la confianza y una gestión moderna que permita proyectar a Correos de Chile hacia el futuro.







FUENTE: COMUNICADO SINDICATO DE PROFESIONALES Y TÉCNICOS DE CORREOS DE CHILE: Reflexión sobre lo sucedido en el año 2025 en Empresa Correos de Chile, enero 2026.

