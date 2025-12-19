MÁS DE UN CENTENAR DE REGALOS DONARON COLABORADORES DE TABSA A LA CAMPAÑA DEL JUGUETE DE RADIO POLAR

En un verdadero récord se transformó la participación de los trabajadores de TABSA en la Campaña del Juguete 2025 de Radio Polar, aporte que se materializó este miércoles 17 de diciembre en el centro comercial Gran Palace en donde se hizo entrega de los 130 obsequios recolectados por los colaboradores de la empresa.

Jorge García, sobrecargo de TABSA y uno de los representantes de la empresa en la ceremonia de cierre de la campaña, explicó que “inicialmente nos solicitaron juguetes, pero nos pareció más práctico optar por una cuota, la que ayudó a reunir una importante cantidad de regalos. Esto demuestra que nuestra gente tenía este deseo de participar con estos niños que tienen una necesidad”.

Victoria González, Coordinadora de Planificación Marítima de TABSA, destacó el aporte que realizó la tripulación de nuestras embarcaciones quienes donaron 96 juguetes. “Estoy muy orgullosa de mi gente. Al aporte de los embarcados se agregaron los regalos del resto de los trabajadores que también hicieron una significativa donación”, agradeció Victoria.

