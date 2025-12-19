Punta Arenas,
19 de diciembre de 2025

MÁS DE UN CENTENAR DE REGALOS DONARON COLABORADORES DE TABSA A LA CAMPAÑA DEL JUGUETE DE RADIO POLAR

Se hizo entrega de los 130 obsequios recolectados por los colaboradores de la empresa.

tabsajuguetes2025

En un verdadero récord se transformó la participación de los trabajadores de TABSA en la Campaña del Juguete 2025 de Radio Polar, aporte que se materializó este miércoles 17 de diciembre en el centro comercial Gran Palace en donde se hizo entrega de los 130 obsequios recolectados por los colaboradores de la empresa.

 

Jorge García, sobrecargo de TABSA y uno de los representantes de la empresa en la ceremonia de cierre de la campaña, explicó que “inicialmente nos solicitaron juguetes, pero nos pareció más práctico optar por una cuota, la que ayudó a reunir una importante cantidad de regalos. Esto demuestra que nuestra gente tenía este deseo de participar con estos niños que tienen una necesidad”.

 

Victoria González, Coordinadora de Planificación Marítima de TABSA, destacó el aporte que realizó la tripulación de nuestras embarcaciones quienes donaron 96 juguetes. “Estoy muy orgullosa de mi gente. Al aporte de los embarcados se agregaron los regalos del resto de los trabajadores que también hicieron una significativa donación”, agradeció Victoria.


INDH-Magallanes-Sin-Discriminacion-Seis-17-de-diciembre-scaled-e1765998403995

UN LLAMADO A LA INCLUSIÓN: INDH CULMINA LA SEXTA VERSIÓN DE SU CAMPAÑA MAGALLANES SIN DISCRIMINACIÓN CON ACTO EN LA PLAZA DE ARMAS DE PUNTA ARENAS

AUTORIDADES ASEGURAN SUMINISTRO DE GAS RESIDENCIAL TRAS CONTINGENCIA OPERATIVA EN POSESIÓN ENAP MAGALLANES

​La situación se originó durante labores de mantención en un ducto de ENAP y activó protocolos de seguridad para resguardar el suministro residencial.

ALCALDE DE PUNTA ARENAS Y PRESIDENTE DE LA CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO REFUERZAN AGENDA CONJUNTA

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

DIPUTADA POR MAGALLANES JAVIERA MORALES ANALIZA FIN DE LA TOMA DE LA UMAG Y ROL OPOSITOR TRAS ELECCIONES PRESIDENCIALES "UNA OPOSICIÓN COLABORATIVA Y VIGILANTE”

PRODUCCIÓN DE GAS, NUEVAS INVERSIONES Y ENERGÍAS LIMPIAS MARCAN EL PRESENTE DE ENAP MAGALLANES