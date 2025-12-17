QUERELLA POR DAÑOS A CECOSF, AUMENTO DE MAMOGRAFÍAS Y VECINOS DESTACADOS MARCAN AGENDA MUNICIPAL EN PUNTA ARENAS

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich Jiménez, conversó e informó a la ciudadanía sobre una serie de temas relevantes para la comuna, vinculados a seguridad, salud y vida comunitaria.

En materia judicial, el jefe comunal dio cuenta de que fue declarada admisible la querella interpuesta por la Corporación Municipal de Punta Arenas (CORMUPA) contra el sujeto que protagonizó el choque al CECOSF Fortaleciendo Vidas. La acción judicial fue presentada por los delitos de conducción en estado de ebriedad y por los daños ocurridos durante la madrugada del jueves 4 de diciembre, con el objetivo de resguardar la infraestructura de salud y establecer responsabilidades por lo ocurrido.

En el ámbito de la salud preventiva, el alcalde destacó los resultados de la campaña municipal de mamografías, que registró un aumento cercano al 40% en su realización. La iniciativa permitió concretar 690 exámenes, además de la detección de 15 casos con resultados que requieren seguimiento, reforzando la importancia de la pesquisa temprana y el acceso oportuno a este tipo de controles para las mujeres de la comuna.

Finalmente, Radonich informó que el Concejo Municipal aprobó el listado de Ciudadanos Destacados 2025, una nómina que reconoce a 14 vecinos y vecinas en vida, junto a tres homenajes póstumos, por su aporte en áreas como educación, cultura, ciencia, deporte, gestión social y desarrollo comunitario. Este reconocimiento se enmarca en las actividades conmemorativas del aniversario de Punta Arenas y busca poner en valor el compromiso y la trayectoria de personas que han contribuido al desarrollo de la ciudad.



