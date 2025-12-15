MOP PUBLICA LICITACIÓN DE PROYECTO PARA ILUMINAR LA RUTA HACIA EL AEROPUERTO DE PUNTA ARENAS

​Este 11 de diciembre la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, realizó la publicación en el Diario Oficial de la licitación para ejecutar el proyecto que dotará de iluminación la Ruta 9 Norte hacia el Aeropuerto de Punta Arenas, incluyendo la Ruta 252.





Así lo anunciaron ayer en terreno, en el acceso al Barrio Industrial, donde se iniciará el anhelado proyecto de iluminación, el Director General de Obras Públicas Boris Olguín, Delegado Presidencial Regional José Ruiz y Seremi José Luis Hernández.





“Estamos anunciando la publicación de la licitación de una obra muy esperada por la comunidad, largos años también solicitada, como es el mejoramiento de la ruta 9, tanto las caleteras y sobre todo la iluminación desde el sector del Barrio Industrial hasta el aeropuerto, incluyendo el acceso al aeropuerto, un poco más de 12 kilómetros y 19 mil millones del Ministerio de Obras Públicas que se destinarán para estos efectos”, informó el Delegado Presidencial José Ruiz.





Añadió que “es un proyecto que otorga seguridad vial en una ruta muy transitada, sobre todo en nuestros inviernos donde oscurece muy temprano y va a beneficiar directamente no sólo a todos quienes transitan hacia el aeropuerto, hacia las otras provincias de nuestra región, sino particularmente a quienes viven en los sectores cercanos como Río Seco, Loteo Vrsalovic, Ojo Bueno, que sin lugar a dudas esto cambia y otorga mucho más seguridad en su tránsito diario”.





Por su parte, el Director General de Obras Públicas Boris Olguín, destacó que “estamos muy contentos como Ministerio de Obras Públicas porque sabemos que era una noticia muy esperada acá en la región, en Punta Arenas particularmente, dando cuenta de un cumplimiento, un compromiso que suscribimos de adelantar esta licitación.

Lo pudimos lograr por varios aspectos, por el trabajo que ha hecho el equipo técnico acá en la región, el Seremi de Obras Públicas José Luis Hernández y el equipo de la Dirección de Vialidad, por el compromiso que hemos tenido de los diferentes actores políticos en la región, el alcalde por el lado del municipio, concejal, el trabajo parlamentario, y el apoyo que tuvimos del diputado Carlos Bianchi en la comisión de presupuesto que permitió definir estos presupuestos ya para la ejecución de la ley del año 2026.

Por lo tanto, la sumatoria, la conjunción de cada una de las acciones tanto del Ministerio de Obras Públicas y de los equipos locales, han permitido dar esta buena noticia”.





Agregó que “es una obra muy esperada que va a otorgar seguridad en el sector, en la vía, vamos a llegar con iluminación directamente hasta el aeropuerto, aeropuerto que también está constantemente en desarrollo y creemos que vamos a generar no sólo seguridad, sino que la percepción para la ciudadanía, el beneficio general es lo que nosotros esperamos como Ministerio de Obras Públicas con nuestras obras”.





El Seremi José Luis Hernández, informó que la iniciativa contempla además de la iluminación un mejoramiento vial íntegro de la Ruta 9 Norte, que considerará obras en las caleteras aledañas a la vía y en los caminos que intersecta, colocación de barreras de contención y mejoramiento de la señalética, destacando que esta obra del Ministerio de Obras Públicas permitirá dotar de mayor seguridad y conectividad vial para los usuarios de la Ruta 9 Norte.





En la actividad, las autoridades del Gobierno estuvieron acompañadas del Diputado Carlos Bianchi y del Concejal Germán Flores, quienes destacaron el compromiso del Ministerio de Obras Públicas por el cumplimiento del acuerdo junto a la comunidad de publicar la licitación en diciembre de 2025, con el objetivo de que se inicien las obras en el primer semestre de 2026.



