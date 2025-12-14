Punta Arenas,
14 de diciembre de 2025

SENADOR KUSANOVIC LLAMA A RESPETAR EL RESULTADO ELECTORAL Y AFIRMA QUE CHILE VIVE UN CAMBIO POLÍTICO MARCADO POR LAS DEMANDAS ACTUALES

​​Magallanes decide, Polar Comunicaciones le informa.

senadorkusanovic

Esta mañana, en el marco de la cobertura de la segunda vuelta presidencial realizada por Polar Comunicaciones, el senador por Magallanes, Alejandro Kusanovic Glusevic, conversó con la ciudadanía y entregó su visión sobre el escenario político que enfrenta el país.

El parlamentario sostuvo que la elección presidencial representa una evaluación directa a la gestión del actual gobierno y proyectó un giro en el rumbo político de Chile. “Yo creo que está claro que cuando hay una votación de presidente hay directamente una evaluación a cómo ha estado el gobierno y, a mi modo de ver, va a haber un cambio de política en Chile porque la gente considera que no se han hecho bien las cosas”, señaló.

Asimismo, Kusanovic enfatizó la necesidad de que el mundo político se reconecte con las preocupaciones cotidianas de la población. “Lo importante es que sintonicemos con los problemas reales de las personas. Creo que los partidos tradicionales se desconectaron de la gente y de sus problemas”, afirmó.

En ese contexto, destacó el carácter histórico del proceso electoral, asegurando que esta será una elección distinta a las vividas desde el retorno a la democracia. “Esta va a ser la primera votación desde el retorno a la democracia donde las elecciones no estarán influenciadas por lo que pasó en el 73, sino por los problemas actuales de la ciudadanía”, expresó.

Finalmente, el senador recalcó la importancia de la participación y el respeto a los resultados. “Este es un acto republicano y hay que respetar el resultado. Ir a votar es una fiesta de la democracia y los resultados tenemos que respetarlos”, indicó, agregando que quien resulte electo presidente “tiene que ser muy duro para poner orden”.



dppmagallanes

DOS PERSONAS DETENIDAS MARCAN INCIDENTES MENORES EN JORNADA ELECTORAL DE SEGUNDA VUELTA EN MAGALLANES

POLAR COMUNICACIONES INICIA COBERTURA EN VIVO DE LA SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL 2025

​Información en vivo, voto obligatorio y seguimiento a los resultados finales de una jornada decisiva.

PRESIDENTE BORIC EN TEMAS REGIONALES SE REFIRIÓ AL CONFLICTO DE LA UMAG Y EL TEMA DE LA CASA DEL SAMARITANO

HABILITAN ESPACIO CON MAYOR CAPACIDAD PARA RECIBIR EXCUSAS Y DOBLE CRUCE MARÍTIMO PARA PORVENIR DURANTE JORNADA ELECTORAL

Carlos Bianchi Chelech

DIPUTADO REELECTO CARLOS BIANCHI CHELECH DESTACA LA DEMOCRACIA TRAS VOTAR EN EL INSTITUTO DON BOSCO

seremitt

SEREMI DE TRANSPORTES ALEJANDRO GOICH BARRÍA DESTACA REFUERZO Y GRATUIDAD DEL TRANSPORTE RURAL EN MAGALLANES DURANTE LA SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL

VECINOS Y COMUNIDAD EDUCATIVA DEL JARDÍN VILLA LAS NIEVES CONOCEN AVANCES DEL PARQUE URBANO QUE EJECUTA MOP EN EL SECTOR