SENADOR KUSANOVIC LLAMA A RESPETAR EL RESULTADO ELECTORAL Y AFIRMA QUE CHILE VIVE UN CAMBIO POLÍTICO MARCADO POR LAS DEMANDAS ACTUALES

Esta mañana, en el marco de la cobertura de la segunda vuelta presidencial realizada por Polar Comunicaciones, el senador por Magallanes, Alejandro Kusanovic Glusevic, conversó con la ciudadanía y entregó su visión sobre el escenario político que enfrenta el país.

El parlamentario sostuvo que la elección presidencial representa una evaluación directa a la gestión del actual gobierno y proyectó un giro en el rumbo político de Chile. “Yo creo que está claro que cuando hay una votación de presidente hay directamente una evaluación a cómo ha estado el gobierno y, a mi modo de ver, va a haber un cambio de política en Chile porque la gente considera que no se han hecho bien las cosas”, señaló.

Asimismo, Kusanovic enfatizó la necesidad de que el mundo político se reconecte con las preocupaciones cotidianas de la población. “Lo importante es que sintonicemos con los problemas reales de las personas. Creo que los partidos tradicionales se desconectaron de la gente y de sus problemas”, afirmó.

En ese contexto, destacó el carácter histórico del proceso electoral, asegurando que esta será una elección distinta a las vividas desde el retorno a la democracia. “Esta va a ser la primera votación desde el retorno a la democracia donde las elecciones no estarán influenciadas por lo que pasó en el 73, sino por los problemas actuales de la ciudadanía”, expresó.

Finalmente, el senador recalcó la importancia de la participación y el respeto a los resultados. “Este es un acto republicano y hay que respetar el resultado. Ir a votar es una fiesta de la democracia y los resultados tenemos que respetarlos”, indicó, agregando que quien resulte electo presidente “tiene que ser muy duro para poner orden”.

