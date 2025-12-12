Punta Arenas,
12 de diciembre de 2025

REUNIÓN DE COORDINACIÓN AFINA DETALLES PARA LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL DEL 14 DE DICIEMBRE

​Provincia de Última Esperanza

dppelecciones

Este jueves, en dependencias de la Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza, se realizó una reunión de coordinación con miras a la segunda vuelta de la elección presidencial que se desarrollará el domingo 14 de diciembre. La instancia fue encabezada por el delegado presidencial provincial, Guillermo Ruiz Santana, y contó con la participación de representantes de las Fuerzas Armadas y de Orden, junto a la Municipalidad de Natales y la Municipalidad de Torres del Paine, esta última representada por su alcaldesa, Anahí Cárdenas.


El objetivo del encuentro fue revisar y reforzar las acciones logísticas y de seguridad destinadas a garantizar un proceso electoral seguro, ordenado y transparente en toda la provincia.


El delegado Guillermo Ruiz Santana destacó que “hemos desarrollado esta reunión de coordinación de cara a lo que va a ser esta segunda vuelta de elecciones presidenciales este domingo 14 de diciembre. Hay que recordar que en la provincia de Última Esperanza somos más de 25.000 personas habilitadas para votar, los cuales están distribuidos en 69 mesas, 65 en la comuna de Natales, incluido Puerto Edén, y 4 en la comuna Torres del Paine”.


La autoridad reiteró el llamado a participar informadamente y con tranquilidad, “Son los mismos locales, las mismas mesas de votación de la elección anterior. Vamos a tener presencia de Carabineros y del Ejército apostados en los locales de votación desde el viernes, además de la participación de la Cruz Roja, que es significativa para la prestación de primeros auxilios y el apoyo a personas con discapacidad o dificultades de acceso”.


Asimismo, precisó que los locales de votación funcionarán entre las 08:00 y las 18:00 horas, siempre que no haya personas en fila al momento del cierre. Las excusas por encontrarse a más de 200 kilómetros del local de votación serán recibidas en la Segunda Comisaría de Carabineros, en los retenes y avanzadas de la provincia, y en el caso del Parque Nacional Torres del Paine, en la sede administrativa, avanzada de Dickson y dependencias del Hotel Las Torres.


El delegado también informó la distribución de los nueve locales de votación en la provincia: uno en la comuna de Torres del Paine, uno en Puerto Edén, uno en Villa Dorotea y seis en la ciudad de Puerto Natales (gimnasio polideportivo, Liceo Luis Cruz Martínez, Liceo Gabriela Mistral, Escuela Juan Ladrillero, Escuela Bernardo O’Higgins y Escuela Coronel Santiago Bueras).


Por su parte, el coronel Alexander Pakarati, comandante del Destacamento Acorazado N°5 Lanceros, destacó que “el Ejército de Chile se encuentra con la planificación lista. Mañana iniciamos los despliegues a los diferentes locales de votación. Contamos con la capacidad militar para preparar los recintos, asegurar las elecciones y brindar tranquilidad a la ciudadanía”.


En tanto, el capitán Mauricio Olivieri, de la Segunda Comisaría de Puerto Natales, informó que Carabineros desarrollará un amplio operativo preventivo y de seguridad pública durante los días previos y el día de la elección. Recordó que las constancias excusatorias solo se reciben por encontrarse a más de 200 kilómetros del local de votación, desde las 00:00 hasta las 23:59 horas del domingo 14, en todos los destacamentos, retenes y puntos habilitados en la provincia, incluyendo la avanzada de Dickson y las porterías del Parque Nacional Torres del Paine.


SERVICIOS TP 2DA VUELTA 6

CON AJUSTES Y MEJORAS SE DISPUSIERON 37 SERVICIOS RURALES GRATUITOS PARA MOVILIZAR A LA CIUDADANÍA HACIA SU LUGAR DE VOTACIÓN

