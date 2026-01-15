15 de enero de 2026
SENAPRED MAGALLANES REFUERZA LA RESPUESTA REGIONAL ANTE EMERGENCIAS CON NUEVOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN
La entrega de equipos portátiles P-25 a integrantes del SINAPRED Regional permitirá fortalecer la coordinación y la toma de decisiones ante desastres.
En dependencias de SENAPRED Magallanes se realizó la entrega de equipos portátiles de comunicaciones P-25 a integrantes del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) Regional.
Este nuevo equipamiento tiene como objetivo fortalecer la coordinación interinstitucional durante situaciones de emergencia, asegurando comunicaciones continuas y oportunas entre los organismos que conforman el sistema. De esta manera, se mejora la capacidad de respuesta y la toma de decisiones en escenarios críticos.
La incorporación de esta tecnología representa un avance significativo en la preparación regional ante desastres, reafirmando el compromiso de SENAPRED y del SINAPRED con la protección de la población de Magallanes.
El gobernador Jorge Flies resaltó lo que apunta a ser un año histórico para Magallanes y la proyección regional y nacional hacia Antártica.
El gobernador Jorge Flies resaltó lo que apunta a ser un año histórico para Magallanes y la proyección regional y nacional hacia Antártica.