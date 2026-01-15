Punta Arenas,
15 de enero de 2026

SENAPRED MAGALLANES REFUERZA LA RESPUESTA REGIONAL ANTE EMERGENCIAS CON NUEVOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

​La entrega de equipos portátiles P-25 a integrantes del SINAPRED Regional permitirá fortalecer la coordinación y la toma de decisiones ante desastres.

senapredmagallanes

En dependencias de SENAPRED Magallanes se realizó la entrega de equipos portátiles de comunicaciones P-25 a integrantes del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) Regional.

Este nuevo equipamiento tiene como objetivo fortalecer la coordinación interinstitucional durante situaciones de emergencia, asegurando comunicaciones continuas y oportunas entre los organismos que conforman el sistema. De esta manera, se mejora la capacidad de respuesta y la toma de decisiones en escenarios críticos.

La incorporación de esta tecnología representa un avance significativo en la preparación regional ante desastres, reafirmando el compromiso de SENAPRED y del SINAPRED con la protección de la población de Magallanes.


senadochile

POR AMPLIA MAYORÍA, EL SENADO DESPACHA A LEY PROYECTO QUE PERFECCIONA LOS SISTEMAS MEDIANOS

GOBERNADOR JORGE FLIES DESTACÓ LO QUE SERÁ UN AÑO HISTÓRICO PARA MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA

Leer Más

​El gobernador Jorge Flies resaltó lo que apunta a ser un año histórico para Magallanes y la proyección regional y nacional hacia Antártica.

​El gobernador Jorge Flies resaltó lo que apunta a ser un año histórico para Magallanes y la proyección regional y nacional hacia Antártica.

avenidanatales

GOBIERNO INAUGURA NUEVO ACCESO A PUERTO NATALES POR AVENIDA ÚLTIMA ESPERANZA

Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

SENAPRED MAGALLANES REFUERZA LA RESPUESTA REGIONAL ANTE EMERGENCIAS CON NUEVOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

Ingrid Toro de Aguas Sima; Belén Barrientos; Paola Ojeda; María José Flores, encargada Bienestar de Junji Magallanes y Elizabeth Sáez

PROYECTO DE DISPENSADORES DE AGUA PURIFICADA BENEFICIA A FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS DE LA JUNJI MAGALLANES

gorebiometrico

SEGURIDAD Y PRIORIDADES SOCIALES: MARCAN APROBACIÓN DEL PROYECTO DEL SISTEMA BIOMÉTRICO ABIS