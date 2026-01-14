Punta Arenas,
14 de enero de 2026

DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL ENTREGA COMPUTADORES A LA PDI PARA REFORZAR EL CONTROL EN EL COMPLEJO FRONTERIZO INTEGRACIÓN AUSTRAL

​La iniciativa se suma a la incorporación de 50 nuevos funcionarios policiales en los pasos fronterizos de la Región de Magallanes.

COMPUTADORES PDI 5

​Con el objetivo de fortalecer el control migratorio y mejorar la atención a quienes ingresan y salen del país, la Delegación Presidencial Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena entregó en comodato cinco computadores a la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), destinados al Complejo Fronterizo Integración Austral, ubicado en Monte Aymond.

El delegado presidencial regional, José Ruiz Pivcevic, destacó que esta entrega forma parte de un trabajo coordinado y sostenido con la PDI en la región. “Estos equipos se suman a otras entregas realizadas previamente, como en Tierra del Fuego, y a un esfuerzo institucional mayor que apunta al refuerzo de la dotación policial en los pasos fronterizos. Hoy contamos con cerca de 50 nuevos funcionarios en los complejos Integración Austral y San Sebastián, lo que permitirá agilizar los controles migratorios y mejorar la calidad de la atención, algo fundamental para nuestra región”, señaló.

Por su parte, el jefe de la Región Policial de Magallanes y de la Antártica Chilena, prefecto inspector Carlos Vásquez, valoró la incorporación de estos equipos, indicando que “nos permitirán optimizar los procesos de control y, principalmente, entregar un mejor servicio a los usuarios, a la comunidad y a los turistas que ingresan a Magallanes”.

Esta acción se enmarca en una serie de iniciativas que la Policía de Investigaciones está desarrollando en la región para fortalecer su presencia territorial. En ese contexto, el delegado presidencial regional relevó el avance de proyectos como la cesión de terreno para un futuro cuartel en Porvenir y las gestiones en Puerto Williams, destacando la importancia de contar con una presencia permanente de la institución en todas las provincias de la región.

Los computadores fueron entregados en comodato por un plazo de seis años, permitiendo reemplazar equipamiento que había cumplido su vida útil. De esta manera, se fortalece el trabajo operativo de la PDI en Magallanes, complementando la incorporación de nuevos funcionarios y contribuyendo a una gestión fronteriza más eficiente y segura.

RÍO VERDE SE CONSOLIDA COMO EL NUEVO PARAÍSO DEL TURISMO ITINERANTE EN LA PATAGONIA

