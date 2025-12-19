Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

19 de diciembre de 2025

AUTORIDADES ACTIVAN COGRID POR INCIDENTE EN LÍNEA DE GAS EN POSESIÓN

​Suministro residencial y servicios críticos se encuentran asegurados; se anuncian medidas preventivas desde las 14:00 horas

Cogrid Enap 2

​Durante la mañana de este viernes, en dependencias de SENAPRED Magallanes, se desarrolló un Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID), liderado por el Delegado Presidencial Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, José Ruiz Pivcevic, a raíz de un incidente registrado durante la madrugada en la línea de gas del sector Posesión, al interior de instalaciones de ENAP.

 
El Delegado Presidencial Regional informó que el hecho ocurrió durante labores habituales de mantención ejecutadas por una empresa contratista, generándose una fuga de gas con posterior inflamación. Producto de esta situación, una persona resultó con lesiones leves, siendo evacuada de forma oportuna y atendida en un recinto asistencial, encontrándose fuera de riesgo vital.

 
La autoridad regional recalcó que el foco principal de la coordinación interinstitucional ha sido el resguardo del suministro domiciliario y de la infraestructura crítica, señalando que el consumo residencial de gas y electricidad se encuentra asegurado, al igual que el funcionamiento de los establecimientos de salud, pasos fronterizos y servicios esenciales de la región.

 
Como medida preventiva, y con el objetivo de asegurar el suministro domiciliario y la continuidad de la infraestructura crítica, se informó que a partir de las 14:00 horas de este viernes se realizará un corte de suministro de gas a diversos servicios públicos de Punta Arenas. Este corte no afectará a las direcciones de municipalidades, al Servicio de Salud y centros de salud, a la Central de Coordinación de CONAF, ni a centros de reinserción, establecimientos de adultos mayores, centros penitenciarios, residencias de niños, niñas y adolescentes, ni a aquellas infraestructuras que entregan servicios esenciales o de emergencia.

 
En el ámbito educacional, se confirmó la suspensión de clases en establecimientos educacionales, manteniéndose operativas las salas cuna, jardines infantiles y salas comunes, las cuales cuentan con suministro asegurado. En cuanto al transporte, el transporte público mayor continuará operando con normalidad, mientras que el uso de GNC en colectivos tendrá una reducción progresiva durante el día.

 
El Director (s) de SENAPRED Magallanes, Luis Calixto, señaló que desde la madrugada se activaron los protocolos de emergencia y que la situación se encuentra bajo control, existiendo una coordinación permanente entre los servicios públicos, empresas de servicios básicos y autoridades sectoriales. Asimismo, reiteró el llamado a la comunidad a mantener la tranquilidad e informarse exclusivamente por canales oficiales.

 
Por su parte, el Seremi de Energía y Minería, Sergio Cuitiño, explicó que el gasoducto cuenta con una capacidad que permite sostener el suministro residencial mientras se evalúan los daños y se avanza en la normalización del sistema. ENAP informó que se proyecta un aumento progresivo del suministro, con refuerzos estimados a las 12 horas, en 24 horas y una reposición total en un plazo aproximado de 48 horas, proceso que será monitoreado de forma permanente.
Durante el COGRID se estableció un sistema de monitoreo cada dos horas, con puntos focales de las empresas de servicios básicos, además del compromiso de entregar información oportuna y transparente a la ciudadanía ante cualquier novedad.

 
En la instancia participaron autoridades regionales y provinciales, representantes de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, ENAP, Gasco, Edelmag, Fuerzas Armadas y de Orden, el Gobierno Regional, además de las Seremis de Gobierno, Educación, Energía, Agricultura, Seguridad Pública, Obras Públicas, Vivienda, Mujer y Desarrollo Social, entre otras.

 
Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad a mantener la calma, ya que el suministro domiciliario y la infraestructura crítica se encuentran debidamente resguardados, y a seguir la información difundida por los canales oficiales.


600193437_1173879558235376_7106846842879444878_n

CON LOCALES HABILITADOS, SEGURIDAD DESPLEGADA Y TRANSPORTE REFORZADO, AUTORIDADES REALIZAN LLAMADO FINAL A VOTAR ESTE 14 DE DICIEMBRE

Balance Fiestas Patrias 2 (2)

MAGALLANES CELEBRÓ CON RESPONSABILIDAD: AUTORIDADES DESTACAN BAJO NÚMERO DE INCIDENTES EN BALANCE POST FIESTAS PATRIAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

AUTORIDADES ACTIVAN COGRID POR INCIDENTE EN LÍNEA DE GAS EN POSESIÓN

Leer Más

​Suministro residencial y servicios críticos se encuentran asegurados; se anuncian medidas preventivas desde las 14:00 horas

​Suministro residencial y servicios críticos se encuentran asegurados; se anuncian medidas preventivas desde las 14:00 horas

Cogrid Enap 2
nuestrospodcast
FOTO ENAP

CONTROLAN INCIDENTE EN GASODUCTO DE ENAP MAGALLANES Y AVANZAN EN NORMALIZACIÓN DEL SERVICIO

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
Cogrid Enap 2

AUTORIDADES ACTIVAN COGRID POR INCIDENTE EN LÍNEA DE GAS EN POSESIÓN

CROSUR 336
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ipsseremitrabajo

IPS Y SEREMI DEL TRABAJO LANZAN PLATAFORMA “MI SEGURO SOCIAL”

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
csalfa

CONSTRUCTORA SALFA DESTACA APORTE SOLIDARIO EN CAMPAÑA DEL JUGUETE Y ACTIVIDADES CULTURALES PARA SUS TRABAJADORES EN PUNTA ARENAS