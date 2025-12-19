AUTORIDADES ACTIVAN COGRID POR INCIDENTE EN LÍNEA DE GAS EN POSESIÓN

​Durante la mañana de este viernes, en dependencias de SENAPRED Magallanes, se desarrolló un Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID), liderado por el Delegado Presidencial Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, José Ruiz Pivcevic, a raíz de un incidente registrado durante la madrugada en la línea de gas del sector Posesión, al interior de instalaciones de ENAP.



El Delegado Presidencial Regional informó que el hecho ocurrió durante labores habituales de mantención ejecutadas por una empresa contratista, generándose una fuga de gas con posterior inflamación. Producto de esta situación, una persona resultó con lesiones leves, siendo evacuada de forma oportuna y atendida en un recinto asistencial, encontrándose fuera de riesgo vital.



La autoridad regional recalcó que el foco principal de la coordinación interinstitucional ha sido el resguardo del suministro domiciliario y de la infraestructura crítica, señalando que el consumo residencial de gas y electricidad se encuentra asegurado, al igual que el funcionamiento de los establecimientos de salud, pasos fronterizos y servicios esenciales de la región.



Como medida preventiva, y con el objetivo de asegurar el suministro domiciliario y la continuidad de la infraestructura crítica, se informó que a partir de las 14:00 horas de este viernes se realizará un corte de suministro de gas a diversos servicios públicos de Punta Arenas. Este corte no afectará a las direcciones de municipalidades, al Servicio de Salud y centros de salud, a la Central de Coordinación de CONAF, ni a centros de reinserción, establecimientos de adultos mayores, centros penitenciarios, residencias de niños, niñas y adolescentes, ni a aquellas infraestructuras que entregan servicios esenciales o de emergencia.



En el ámbito educacional, se confirmó la suspensión de clases en establecimientos educacionales, manteniéndose operativas las salas cuna, jardines infantiles y salas comunes, las cuales cuentan con suministro asegurado. En cuanto al transporte, el transporte público mayor continuará operando con normalidad, mientras que el uso de GNC en colectivos tendrá una reducción progresiva durante el día.



El Director (s) de SENAPRED Magallanes, Luis Calixto, señaló que desde la madrugada se activaron los protocolos de emergencia y que la situación se encuentra bajo control, existiendo una coordinación permanente entre los servicios públicos, empresas de servicios básicos y autoridades sectoriales. Asimismo, reiteró el llamado a la comunidad a mantener la tranquilidad e informarse exclusivamente por canales oficiales.



Por su parte, el Seremi de Energía y Minería, Sergio Cuitiño, explicó que el gasoducto cuenta con una capacidad que permite sostener el suministro residencial mientras se evalúan los daños y se avanza en la normalización del sistema. ENAP informó que se proyecta un aumento progresivo del suministro, con refuerzos estimados a las 12 horas, en 24 horas y una reposición total en un plazo aproximado de 48 horas, proceso que será monitoreado de forma permanente.

Durante el COGRID se estableció un sistema de monitoreo cada dos horas, con puntos focales de las empresas de servicios básicos, además del compromiso de entregar información oportuna y transparente a la ciudadanía ante cualquier novedad.



En la instancia participaron autoridades regionales y provinciales, representantes de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, ENAP, Gasco, Edelmag, Fuerzas Armadas y de Orden, el Gobierno Regional, además de las Seremis de Gobierno, Educación, Energía, Agricultura, Seguridad Pública, Obras Públicas, Vivienda, Mujer y Desarrollo Social, entre otras.



Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad a mantener la calma, ya que el suministro domiciliario y la infraestructura crítica se encuentran debidamente resguardados, y a seguir la información difundida por los canales oficiales.





