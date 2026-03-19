DOS CANADIENSES Y UN POLACO, NUEVOS DETENIDOS POR PRENDER FUEGO EN TORRES DEL PAINE

Como muestra de una tendencia al alza durante esta temporada, dos personas de nacionalidad canadiense y una tercera, polaca, fueron detenidas y puestas a disposición de la Justicia por haber utilizado fuentes de calor prohibidas dentro del Parque Nacional Torres del Paine, en la Región de Magallanes.

Personal de Conaf sorprendió a los canadienses encendiendo una cocinilla a gas en el sector de Laguna Amarga, y tras ser detenidos y formalizados, se les ofreció una salida alternativa a cambio de abonar cinco millones de pesos cada uno, para beneficencia, a las "Jornadas Magallánicas de Rehabilitación".

No podrán regresar a Chile durante un plazo de tres años; misma sanción impuesta al polaco, aunque en su caso, la exigencia económica fue mayor.

"Ofrecimos la posibilidad de arribar a una salida alternativa -una suspensión condicional del procedimiento- solicitando que se efectuara una donación de 15 millones de pesos por esta persona a una institución de beneficencia: efectuamos la propuesta de que fuera a las Jornadas Magallánicas de Rehabilitación", señaló la fiscal Romina Moscoso.

Dulce y agraz

El jefe del Departamento de Áreas Silvestres Protegidas de Conaf, Michael Arcos, dijo sentirse "muy conforme con el trabajo de los guardaparques y, sobre todo, la denuncia ciudadana que han hecho turistas y trabajadores de otras empresas que operan adentro del Parque (Torres del Paine)".

"Es evidente que, al menos las personas que laboran dentro del Parque, tienen una conciencia y un apoyo permanente a la labor de Conaf para la conservación del parque", indicó.

Sin embargo, "nos preocupa el hecho de que haya aumentado la cantidad de personas sancionadas en comparación con el año anterior, lo que nos motiva también a mejorar y a perfeccionar la forma en que nosotros estamos transmitiendo el mensaje de prevención", señaló Arcos.

Fuente: cooperativa.cl

