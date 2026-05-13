PUNTA ARENAS: CARABINEROS DETUVO A DOS HOMBRES TRAS FISCALIZACIÓN POR DROGAS EN PROLONGACIÓN CARRERA PINTO

La tarde de este martes 12 de mayo, pasadas las 18 horas, personal de la Sección Centauro de Carabineros de Punta Arenas realizaba patrullajes preventivos en el sector de la prolongación Ignacio Carrera Pinto cuando detectó una camioneta estacionada a un costado de la ruta.

Según informó Carabineros, al advertir la presencia policial el vehículo inició rápidamente su marcha, siendo interceptado pocos metros más adelante por los funcionarios.

Durante la fiscalización, los efectivos percibieron un fuerte olor a marihuana proveniente desde el interior del móvil, además de observar que el conductor mantenía un arma blanca entre sus piernas. Tras la revisión de las pertenencias de ambos ocupantes, se encontraron cartuchos de aceite de hachís, envoltorios con sustancia vegetal y otros con polvo blanco similar a cocaína.

Posteriormente, el conductor fue trasladado hasta dependencias de la SIAT Magallanes para realizar el narcotest correspondiente, el cual arrojó positivo al consumo de marihuana.

A raíz del procedimiento, ambos sujetos fueron detenidos. El conductor quedó imputado por conducción bajo sustancias psicotrópicas y por no haber obtenido licencia de conducir, mientras que el copiloto fue detenido por infracción a la Ley 20.000.

Tras las diligencias efectuadas por personal especializado del OS7 Punta Arenas, se logró incautar 3 gramos 300 miligramos de clorhidrato de cocaína, 7 gramos 200 miligramos de marihuana elaborada, siete cartridge de aceite de hachís y un arma blanca.

Los detenidos fueron identificados con las iniciales V.A.S.A., de 20 años, y J.P.R.S., de 21 años, ambos chilenos y sin antecedentes penales.