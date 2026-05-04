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4 de mayo de 2026

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS ADELANTA RECURSOS PARA APOYAR OPERATIVIDAD DE BOMBEROS

​El aporte permitirá enfrentar costos asociados al funcionamiento y combustible.

APORTE A BOMBEROS (4)

La Municipalidad de Punta Arenas concretó la entrega de una subvención al Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas, correspondiente a recursos destinados a apoyar la operatividad de la institución durante 2026. El aporte aprobado por el Concejo Municipal considera un total de $120 millones, de los cuales ya se efectuó una primera entrega de $80 millones.

El alcalde Claudio Radonich destacó la importancia de respaldar el trabajo que desarrolla Bomberos en la comuna y explicó que la decisión de adelantar los recursos busca enfrentar el aumento sostenido de los costos operacionales. "Para nosotros es fundamental colaborar con Bomberos. Nos han señalado que en los últimos años disminuyeron los aportes del gobierno central y, además, el alza del combustible ha significado un golpe muy fuerte para su operación diaria. Como municipalidad queremos entregarles un piso mínimo para que puedan seguir funcionando de buena manera", señaló la autoridad comunal.

Radonich agregó que, pese a las restricciones presupuestarias, existe el compromiso de gestionar nuevos recursos durante el segundo semestre. "Hemos acordado adelantar los aportes y hacer un esfuerzo municipal para incrementar los montos más adelante. Esperamos contar nuevamente con el apoyo del Concejo Municipal para seguir fortaleciendo esta colaboración", indicó.

Por su parte, el superintendente del Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas, Patricio Cárdenas, valoró el respaldo entregado por el municipio y explicó que los fondos estarán destinados principalmente a cubrir gastos operacionales y combustible. "Acabamos de recibir 80 millones de pesos correspondientes a la cuota de operaciones 2026. Agradecemos a la municipalidad porque cada vez es más complejo obtener recursos para mantener el servicio. El combustible ha subido considerablemente y eso impacta directamente en nuestra capacidad operativa", afirmó.

El representante bomberil añadió que actualmente todos los cuarteles de la ciudad mantienen funcionamiento permanente. "Hoy contamos con dos cuarteleros por compañía, lo que nos permite operar las 24 horas del día, los siete días de la semana, con todas nuestras máquinas disponibles para responder a las emergencias", señaló.

Desde el municipio recalcaron que este aporte forma parte del trabajo de apoyo permanente que se mantiene con distintas instituciones de emergencia de la comuna, considerando el rol esencial que cumplen en materia de seguridad y respuesta ante incidentes.

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