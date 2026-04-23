ICVU 2025: PUNTA ARENAS SE CONSOLIDA COMO LA CIUDAD INTERMEDIA CON MEJOR CALIDAD DE VIDA URBANA DEL PAÍS

La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) dio a conocer los resultados del Índice de Calidad de Vida Urbana (ICVU) 2025, estudio elaborado en conjunto con el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que tiene como objetivo analizar las brechas existentes en la calidad de vida urbana en las distintas comunas del país, aportando evidencia para el diseño de políticas públicas y la adecuada focalización de recursos.





Con el fin de contar con una mirada retrospectiva de largo plazo, el estudio consideró un recálculo del ICVU 2015 utilizando variables actualizadas al año 2025, lo que permitió analizar la evolución de la calidad de vida urbana durante la última década en las 99 comunas evaluadas.

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Punta Arenas: una ciudad que se sostiene en el nivel alto





De las 99 comunas analizadas, solo 13 lograron ubicarse en el nivel alto de calidad de vida urbana. En este escenario, Punta Arenas destaca de manera significativa, siendo la única ciudad intermedia —con menos de 250 mil habitantes— que alcanza esta categoría.

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"Podemos ver que Punta Arenas, después de diez años, mantiene su calidad de vida en un segmento alto, lo cual nos de llenar de orgullo y satisfacción, no solamente como gremio, sino que como habitante de esta ciudad. Como Cámara, le presentamos a las distintas autoridades el ICVU, porque es un insumo que contribuye a definir las políticas públicas que podemos trabajar, desde el punto de vista de las problemáticas y los desafíos que tenemos como ciudadanos de un territorio. Por lo tanto, este insumo genera información muy valiosa para la toma de decisiones respecto de las iniciativas de inversión o de proyectos que puedan ir a satisfacer las brechas que aquí se detecten", señaló Cristóbal Bascuñán, presidente de la CChC Magallanes.

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Según el estudio, Punta Arenas mantiene un nivel alto de calidad de vida urbana, sobresaliendo especialmente en las dimensiones de "Condiciones Laborales" (Alto) y "Vivienda y Entorno" (Alto). Asimismo, la capital regional presenta un nivel medio alto en "Condiciones Socioculturales", y niveles medio-bajos en "Salud y Medio Ambiente" y "Ambiente de Negocios".

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En el análisis comparativo de la década 2015–2025, Punta Arenas se mantuvo estable en cinco de las seis dimensiones evaluadas. La única que experimentó un cambio fue "Conectividad y Movilidad", que pasó de nivel alto en 2015 a medio alto en 2025.

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La dimensión "Conectividad y Movilidad" evalúa las condiciones de accesibilidad y desplazamiento cotidiano de las personas en su entorno urbano, considerando variables como tiempos y costos de traslado, calidad del transporte público, estado de las vías, y tenencia de automóviles y movilidad activa, como ciclovías.

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El descenso observado en esta dimensión se explica principalmente por la disminución del porcentaje de viajes al trabajo realizados en transporte público y modos activos, que pasó de 55,47% en 2015 a 37,00% en 2025; el aumento de siniestros de tránsito asociados a deficiencias viales, que subieron de 0,76 a 2,27 por cada 100 mil habitantes en el mismo periodo; y el incremento de permisos de circulación, que aumentaron de 342 a 491 por cada 1.000 habitantes entre 2015 y 2025, reflejando una mayor dependencia del automóvil.

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En tanto, Punta Arenas muestra un sólido desempeño en dimensiones clave como "Vivienda y Entorno" y "Condiciones Laborales", ambas evaluadas con nivel alto y sostenidas en ese rango durante los últimos 10 años. La dimensión "Vivienda y Entorno" refleja una ciudad con buenas condiciones físicas y sociales de habitabilidad, además de un entorno urbano favorable para el desarrollo de la vida cotidiana. En tanto, "Condiciones Laborales" da cuenta de la calidad y estabilidad del empleo de su población, un factor clave para el bienestar de los hogares.

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Por su parte, "Condiciones Socioculturales" se mantiene en un nivel medio alto, asociada al acceso a oportunidades y a condiciones de bienestar y cohesión social, considerando variables como educación, oferta cultural y deportiva, participación ciudadana, violencia y vulnerabilidad social.

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En contraste, las dimensiones de "Ambiente de Negocios" y "Salud y Medio Ambiente" permanecen en el nivel medio bajo, tanto en 2015 como en 2025. Esto evidencia desafíos en términos de dinamismo económico local, condiciones para el desarrollo de empresas y emprendimientos, así como en el acceso a servicios de salud y variables ambientales que inciden directamente en el bienestar de la población.

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A partir de los cambios observados en el ICVU 2025, el estudio entrega una serie de aproximaciones y lineamientos para impulsar acciones público-privadas, orientadas a mejorar cada una de las dimensiones evaluadas y avanzar hacia un desarrollo urbano más equilibrado y sostenible en la próxima década.



