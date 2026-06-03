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3 de junio de 2026

"MAGALLANES EN 100 PALABRAS" LANZA SU 11ª EDICIÓN CON TALLERES Y UN LLAMADO A REGISTRAR LA IDENTIDAD REGIONAL

Buenos días región.

magallanesen100palabras

En una nueva conversación con el matinal "Buenos Días Región" de Polar Comunicaciones, Soledad Camponovo, Coordinadora General de Fundación Plagio, dio el "vamos" oficial a la undécima versión del concurso de cuentos breves "Magallanes en 100 Palabras". El certamen, organizado por Fundación Plagio junto a ENAP, se consolida como el hito literario más importante de la zona austral, invitando a todos los habitantes de la región a plasmar sus historias en un máximo de 100 palabras.

Un hito que trasciende el papel

La nueva convocatoria llega tras un exitoso lanzamiento en el Teatro José Bohr, que contó con la participación del Premio Nacional de Literatura 2025, Ramón Díaz Eterovic. Durante la entrevista, Camponovo destacó el crecimiento exponencial del proyecto, que pasó de recibir 2,000 relatos en sus inicios a superar los 6,000 en las versiones más recientes.

"Estamos muy contentas de ver cómo el proyecto está cada vez más asentado en la región. Las personas ya esperan la convocatoria y están pensando qué cuentos mandar. Es un acervo colectivo único que narra cómo se vive en el lugar más austral del planeta", señaló la coordinadora.

Actividades y plazos para participar

La convocatoria 2026 permanecerá abierta hasta el 24 de agosto. Cada participante puede enviar hasta cinco cuentos a través del sitio web oficial magallanesen100palabras.cl . Para quienes prefieran el formato tradicional, se ha dispuesto un buzón físico en el edificio de ENAP, ubicado en José Nogueira 1101, Punta Arenas.

Dentro de la hoja de ruta para este año, se destacan diversas acciones de vinculación con la comunidad:

  • Taller de escritura y Micrófono Abierto: Se llevará a cabo este sábado 6 de junio a las 11:00 horas en la librería Qué Leo. La actividad requiere inscripción previa en el sitio web del concurso.

  • Distribución de libros: Ya se encuentra disponible el nuevo libro que recopila los 100 mejores cuentos de la décima edición, el cual será repartido en diversos puntos de la región.

  • Despliegue educativo: Se realizarán talleres de escritura creativa en diversos establecimientos educacionales de las provincias de la región para fomentar la participación de niños y jóvenes.

El sueño de la descentralización literaria

Consultada sobre el futuro de la iniciativa, que este año celebra además los 25 años del proyecto original "Santiago en 100 Palabras", Camponovo expresó su anhelo de que esta herramienta de expresión llegue a cada rincón del país. "Mi sueño es que cada una de las regiones de Chile tuviera un proyecto 'en 100 palabras', porque ahí se cuenta la historia de una manera única, diversa y transversal, desde los más pequeños hasta los adultos mayores".

Finalmente, la representante de Fundación Plagio hizo un llamado a la comunidad educativa y a los vecinos de todas las comunas de Magallanes a atreverse a escribir. "Sabemos que tienen una historia que contar, una historia que está esperando a ser conocida. Todos tenemos algo que decir", concluyó.



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