SANTO TOMÁS Y AUSTRO CHILE ANUNCIAN SEMINARIO PARA FORTALECER A PUNTA ARENAS COMO "PUERTA DE ENTRADA" A LA ANTÁRTICA

En una entrevista concedida al matinal "Buenos Días Región" de Polar Comunicaciones, la gerenta de Austro Chile, Daniela Rodríguez, y la gerenta de marketing de Aerovías DAP, Tania Pivcevic, anunciaron la realización del seminario "Desafíos de Punta Arenas como Puerta de Entrada a la Antártica". La actividad, organizada en conjunto por el gremio turístico y la institución de educación superior Santo Tomás, se perfila como una instancia clave para conectar a la ciudadanía con el desarrollo estratégico del territorio antártico.

Educación y Capital Humano: Los pilares del sector

Daniela Rodríguez destacó la importancia de la vinculación entre el mundo privado y la academia para fortalecer el capital humano en Magallanes. "Para nosotros es fundamental que los futuros profesionales del turismo salgan con todas las herramientas necesarias. Este seminario es parte de un trabajo fluido con socios como Santo Tomás y consejos asesores escolares, buscando que la relevancia de ser una ciudad antártica no se quede solo en el nombre, sino en el conocimiento aplicado", señaló la gerenta de Austro Chile.

Por su parte, Tania Pivcevic relevó el valor de estas instancias para reducir la "distancia cognitiva" que aún persiste en la comunidad local. "Históricamente, la operación antártica ha buscado permear hacia la comunidad. Magallanes lleva la Antártica en su nombre, pero aún falta asociatividad. Hoy celebramos que instituciones educativas y empresas se unan para mostrar que este continente es una oportunidad de desarrollo real para el futuro de Chile", afirmó la ejecutiva de DAP.

Detalles del Seminario

El encuentro contará con tres expositores de vasta trayectoria:

Tania Pivcevic (DAP): Experta en logística y operación turística antártica. Edgardo Vega (Fundación Antártica 21): Destacado profesional con enfoque en la pasión y preservación del territorio. Marcelo Astorga (Nodo Laboratorio Natural Antártico): Investigador que abordará la relevancia científica desde Magallanes.

Fecha: Martes 9 de junio de 2026.

Hora: 17:00 horas.

Lugar: Auditorio de la Cruz Roja, Sede Jorge Montt 798 (Santo Tomás), Punta Arenas.

Entrada: Gratuita y abierta a toda la comunidad (no requiere inscripción previa).

Desafíos Regionales: Turismo MICE y Descentralización

Durante el bloque, las líderes gremiales también abordaron los avances en la hoja de ruta del Turismo MICE (reuniones, incentivos, congresos y exhibiciones), herramienta clave para desestacionalizar la economía regional. "Magallanes tiene el potencial de ser un destino de clase mundial para incentivos y congresos. Estamos generando lazos con organizadores profesionales para atraer eventos que impacten en las cuatro provincias", explicó Rodríguez.

Asimismo, Tania Pivcevic recordó la reciente participación de empresas regionales en mesas de trabajo con el Gobierno Central en Santiago, subrayando la importancia de que las autoridades nacionales consideren la opinión de quienes operan en el territorio al momento de diseñar reglamentos. "Es vital que nos tengan en la retina como empresas regionales para ajustar la hoja de ruta del turismo nacional con una mirada local", concluyó.





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