INICIA SU TRABAJO LA MESA INTERSECTORIAL POR EL FORTALECIMIENTO DEL EMPLEO EN LA REGIÓN

Esta semana inició su labor la Mesa de trabajo intersectorial para el fortalecimiento del empleo regional, instancia que reúne a diferentes organismos para ejecutar un diagnóstico a cerca de los requerimientos de capacitación y de certificación en las áreas productivas más preponderantes de la zona.



La idea inicial es que las instituciones “dejen de trabajar en islas” para que exista una labor mancomunada, permanente y coherente con las necesidades emanadas desde la industria y desde las personas, con foco en los jóvenes de establecimientos técnicos-profesionales y en aquellos que deban reinsertarse en la sociedad.



El seremi del Trabajo, José Miguel Salas, quien encabezó la mesa de trabajo, señaló que: “Hemos constituido la mesa de trabajo por el fortalecimiento laboral regional, una instancia de coordinación que reúne a instituciones calves para el desarrollo de las competencias y oportunidades laborales de nuestra región”.



“Esta mesa tiene como propósito fortalecer el trabajo intersectorial para generar más y mejores oportunidades de formación y empleo. Queremos avanzar en el fortalecimiento de las carreras técnicas, promover la certificación de competencias laborales y desarrollar programas de capacitación que respondan alas necesidades reales de nuestra región”, añadió.



En esta primera sesión participaron la rectora del CFT Magallanes, Valeria Gallardo; el seremi de Educación, Raúl Alvarado, la directora subrogante de Sence Magallanes, Doris Manquian; el coordinador del Observatorio Laboral Magallanes, Pablo Barrientos; el director del Servicio de Reinserción Social Juvenil, César Montiel; y con la representación nacional de ChileValora, a cargo de Carolina Rojas, profesional de gabinete de dicha institución.



Al respecto, la rectora del CFT recalcó que “la economía no se mueve en una región de manera aislada, sino que es necesario que las instituciones se articulen. Creemos que, por primera vez, todas estas instituciones nos hemos reunido en una mesa que va a articular estos procesos. El objetivo es que la educación técnica se conecte con las necesidades de las empresas para que desde el punto de vista de la generación de competencias y de mejorar el empleo de las personas, participen en la capacitación y abramos puestas al empleo formal estable y con mejor calidad”.



Por su parte, el seremi de Educación de la zona destacó que “esta es una instancia importante centrada en el aspecto laboral de los jóvenes estudiantes que egresan de enseñanza media técnico-profesional. En ese sentido, lo que se propone es justamente hacer un conversatorio con los empresarios, con los establecimientos educacionales, para invitarlos a capacitarse y a conocer esta instancia. La idea es trabajar para que los jóvenes profesionales tengan mejores expectativas de vida, puedan encontrar un trabajo y puedan desarrollarse profesionalmente”.



En ese sentido, la directora (s) de Sence Magallanes comentó que “como institución evidenciamos las diversas líneas que tenemos en materia de capacitación, que tienen que ver con el Consejo Regional, con el uso de la franquicia tributaria y también en materia de intermediación laboral. Todo esto con foco, por un lado, en la reinserción social juvenil y, por otro, en sacar adelante requerimientos de capacitación específicos. También manifestamos nuestra disposición para la organización del seminario que se busca realizar en el mes de julio”.



Durante las próximas semanas, la mesa avanzará en el levantamiento de perfiles ocupacionales y brechas de capacitación y certificación en los principales sectores productivos de la región, información que servirá de base para la realización del seminario programado para julio. La instancia buscará incorporar a empresas, establecimientos educacionales y organismos públicos en una agenda de trabajo común que permita alinear la oferta formativa con los requerimientos reales del mercado laboral, fortaleciendo así las oportunidades de acceso al empleo formal y el desarrollo de capital humano pertinente para Magallanes.



