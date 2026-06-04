Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA Cyber Day
AGUAS MAG FONDO CONCURS
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

4 de junio de 2026

PLAN DE ABANDONO VOLUNTARIO PARA TODAS LAS REGIONES DEL PAÍS, PROMOVIENDO UNA MIGRACIÓN ORDENADA, SEGURA Y REGULAR.

El programa que estará a cargo de forma gratuita por el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG), busca ofrecer una salida institucional y segura a quienes actualmente se encuentran indocumentados o con sus permisos vencidos en la región y que puedan optar a entrar por la puerta y no por la ventana.

vuelo-fach

​Como anuncio de su primera cuenta pública en el presidente José Antonio Kast anunció el “Plan de Abandono Voluntario” que consiste en un mecanismo excepcional dirigido a personas extranjeras que se encuentren en Chile en situación migratoria irregular.

 
Podrán optar quienes ingresaron al país por paso no habilitado o eludiendo el control migratorio y quienes ingresaron como titulares de permanencia transitoria, pero permanecen con el plazo vencido.

 
Los beneficios de la instancia son variados: dejar el país sin una sanción migratoria económica, sin expulsión ni prohibición de ingreso en caso que haya entrado por paso no habilitado y la revocación del proceso de expulsión fundada únicamente en el ingreso irregular y si cumple con salir de Chile en los plazos establecidos.

 
Por ello, que la directora Regional(s) doña Claudia Stappung Bravo, hace un llamado a la comunidad extranjera en nuestra región a informarse sobre el Plan de Abandono Voluntario del país únicamente por los canales oficiales del Servicio Nacional, el cual va orientado a personas que ingresaron por un paso no habilitado y a quienes poseen permanencia transitoria vencida, los cuales podrán salir del salir del país sin sanción migratoria. Además quiero agregar que este trámite será gratuito y se podrá realizar en la plataforma digital del Servicio. Por lo anterior, se invita a nuestros usuarios a acercarse a nuestra DR Regional para aclarar sus dudas con respecto a este nuevo procedimiento.

 
Cabe señalar que si tienes arraigo familiar con hijo, cónyuge, conviviente civil, padre o madre chileno, o bien, vínculo con un extranjero con residencia definitiva, o quienes cuenten con un contrato vigente, podrán presentar una solicitud previa de residencia temporal antes de abandonar el país, solicitud que se activa al salir del país.

 
Para hacer el trámite debes acreditar tu identidad mediante pasaporte, documento nacional de identidad vigente o no vigente, salvoconducto consular o título de viaje, según corresponda.

 
Es muy importante hacer énfasis que el proceso es completamente gratuito y que sólo es a través de la plataforma del Servicio Nacional de Migraciones, que verificará la admisibilidad de la solicitud. El plazo es de 180 días corridos desde la apertura de la plataforma en la web del SERMIG, la cual será comunicada oportunamente y posterior a la tramitación de las resoluciones respectivas.

 
Una vez finalizado el periodo del programa, quienes no se acojan al mecanismo quedarán sujetos a las sanciones administrativas correspondientes, incluida la expulsión.

blumarmagallanes

PLAN MAGALLANES: BLUMAR PREVÉ FUERTE CRECIMIENTO A 35.000 TONELADAS DE SALMÓN

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

CESFAM DAMIANOVIC IMPLEMENTÓ SISTEMA CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA AUMENTAR COBERTURA DEL EXAMEN PAP

Leer Más

El programa utiliza mensajería vía WhatsApp e inteligencia artificial para contactar a mujeres con su examen de Papanicolaou pendiente.

El programa utiliza mensajería vía WhatsApp e inteligencia artificial para contactar a mujeres con su examen de Papanicolaou pendiente.

IA 1
nuestrospodcast
dppmagallanes

DELEGADA ERICKA FARÍAS CONFIRMA GESTIONES PARA CONCRETAR ESCUELA DE CARABINEROS EN LA REGIÓN

ARCA Cyber Day
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Votacion segunda vuelta urna

RESULTADOS SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL: ASÍ VOTÓ CADA COMUNA DE LA REGIÓN DE MAGALLANES

1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
COVEPA BOTAS_336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
vuelo-fach

PLAN DE ABANDONO VOLUNTARIO PARA TODAS LAS REGIONES DEL PAÍS, PROMOVIENDO UNA MIGRACIÓN ORDENADA, SEGURA Y REGULAR.

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA Cyber Day
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA BOTAS_336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
fundacioneducacionaloportunidad

FUNDACIÓN EDUCACIONAL OPORTUNIDAD LLAMA A RECONOCER A EDUCADORAS DE PÁRVULOS DE MAGALLANES EN EL "GLOBAL TEACHER PRIZE CHILE 2026"

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO 336x336-gif
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
publicite aqui
publicite aquí
GASCO
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
kastcuentapublica

PRESIDENTE JOSÉ ANTONIO KAST EN CUENTA PÚBLICA 2026: "QUEREMOS UN PAÍS DE PROPIETARIOS, NO DE ARRENDATARIOS"

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250