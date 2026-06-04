PLAN DE ABANDONO VOLUNTARIO PARA TODAS LAS REGIONES DEL PAÍS, PROMOVIENDO UNA MIGRACIÓN ORDENADA, SEGURA Y REGULAR.

​Como anuncio de su primera cuenta pública en el presidente José Antonio Kast anunció el “Plan de Abandono Voluntario” que consiste en un mecanismo excepcional dirigido a personas extranjeras que se encuentren en Chile en situación migratoria irregular.



Podrán optar quienes ingresaron al país por paso no habilitado o eludiendo el control migratorio y quienes ingresaron como titulares de permanencia transitoria, pero permanecen con el plazo vencido.



Los beneficios de la instancia son variados: dejar el país sin una sanción migratoria económica, sin expulsión ni prohibición de ingreso en caso que haya entrado por paso no habilitado y la revocación del proceso de expulsión fundada únicamente en el ingreso irregular y si cumple con salir de Chile en los plazos establecidos.



Por ello, que la directora Regional(s) doña Claudia Stappung Bravo, hace un llamado a la comunidad extranjera en nuestra región a informarse sobre el Plan de Abandono Voluntario del país únicamente por los canales oficiales del Servicio Nacional, el cual va orientado a personas que ingresaron por un paso no habilitado y a quienes poseen permanencia transitoria vencida, los cuales podrán salir del salir del país sin sanción migratoria. Además quiero agregar que este trámite será gratuito y se podrá realizar en la plataforma digital del Servicio. Por lo anterior, se invita a nuestros usuarios a acercarse a nuestra DR Regional para aclarar sus dudas con respecto a este nuevo procedimiento.



Cabe señalar que si tienes arraigo familiar con hijo, cónyuge, conviviente civil, padre o madre chileno, o bien, vínculo con un extranjero con residencia definitiva, o quienes cuenten con un contrato vigente, podrán presentar una solicitud previa de residencia temporal antes de abandonar el país, solicitud que se activa al salir del país.



Para hacer el trámite debes acreditar tu identidad mediante pasaporte, documento nacional de identidad vigente o no vigente, salvoconducto consular o título de viaje, según corresponda.



Es muy importante hacer énfasis que el proceso es completamente gratuito y que sólo es a través de la plataforma del Servicio Nacional de Migraciones, que verificará la admisibilidad de la solicitud. El plazo es de 180 días corridos desde la apertura de la plataforma en la web del SERMIG, la cual será comunicada oportunamente y posterior a la tramitación de las resoluciones respectivas.



Una vez finalizado el periodo del programa, quienes no se acojan al mecanismo quedarán sujetos a las sanciones administrativas correspondientes, incluida la expulsión.

