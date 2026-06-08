FRANCISCO VIDAL CUESTIONA PLAN ECONÓMICO Y ALERTA POR DEUDA PÚBLICA: “CRITICARON LA DEUDA DEL GOBIERNO ANTERIOR Y PODRÍAN TERMINAR EN 45 O 46%”

Un duro diagnóstico sobre el escenario político, económico y social del país realizó este lunes el académico y político chileno Francisco Vidal Salinas durante su participación en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde cuestionó la gestión gubernamental, el manejo económico, las promesas en seguridad y el contenido del denominado Plan de Reconstrucción Nacional.

En conversación con el medio regional, Vidal afirmó que si hace algunas semanas evaluaba con nota 4 al Ejecutivo, hoy su percepción bajó a un 3,5, argumentando que el principal problema radica en el deterioro de la aprobación ciudadana y en el incumplimiento de expectativas generadas durante la campaña.

“La luna de miel terminó y estamos en trámites de divorcio”, sostuvo, haciendo referencia al descenso en la aprobación presidencial y al creciente rechazo que, según indicó, reflejan las encuestas.

El exministro atribuyó parte del desgaste a factores económicos como el alza del costo de los combustibles derivada del conflicto en Medio Oriente, el aumento de la inflación proyectada y las cifras de crecimiento económico y desempleo. En esa línea, sostuvo que varios indicadores económicos proyectados para este año podrían ubicarse por debajo de los registros de la administración anterior.

Otro de los ejes de la entrevista estuvo centrado en la deuda pública. Vidal recordó que la administración anterior dejó la deuda en torno al 41,5% del Producto Interno Bruto y cuestionó que, con nuevas medidas de financiamiento y endeudamiento, esta pueda acercarse al 45% o 46%.

“Criticaron el alza de la deuda y ahora podrían terminar dejándola más alta”, afirmó.

Respecto a seguridad y migración, Vidal aseguró que el Gobierno generó expectativas difíciles de cumplir, particularmente en materia de expulsiones de migrantes irregulares y combate a la delincuencia.

“Prometer expulsar cientos de miles de personas era imposible de cumplir”, señaló, agregando que el contraste entre las promesas electorales y la realidad cotidiana explica parte importante de la pérdida de apoyo ciudadano.

Asimismo, cuestionó cambios ministeriales recientes y planteó contradicciones políticas en nombramientos de autoridades que anteriormente se opusieron a las instituciones que hoy encabezan.

Uno de los puntos más extensos de la conversación estuvo enfocado en el Plan de Reconstrucción Nacional y sus medidas tributarias. Vidal criticó especialmente la propuesta de invariabilidad tributaria por 25 años para grandes inversiones, señalando que podría generar señales contradictorias para inversionistas.

También cuestionó medidas como la devolución de contribuciones a determinados grupos de adultos mayores, argumentando que los beneficios estarían concentrados en sectores de mayores ingresos y podrían afectar indirectamente los recursos municipales.

“Si eliminas esas fuentes de financiamiento, terminas debilitando el fondo común municipal y afectando comunas más pequeñas”, sostuvo.

En materia económica, el académico defendió una mayor intervención estatal para impulsar sectores específicos, especialmente la construcción y proyectos ligados a nuevas industrias, argumentando que el crecimiento requiere políticas activas más que depender exclusivamente del mercado.

Finalmente, abordó el debate sobre seguridad e inteligencia financiera, respaldando la idea de facilitar herramientas preventivas para combatir el crimen organizado, diferenciando entre investigación judicial y labores de inteligencia.

“La inteligencia actúa antes de los hechos. Si queremos combatir el crimen organizado, hay que entender esa diferencia”, concluyó.

La entrevista se desarrolló esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde Vidal abordó por más de una hora el escenario político y económico nacional.

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