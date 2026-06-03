DELEGADA ERICKA FARÍAS CONFIRMA GESTIONES PARA CONCRETAR ESCUELA DE CARABINEROS EN LA REGIÓN

La delegada presidencial regional, Ericka Farías Guerra, realizó un balance de sus primeras semanas al frente de la Delegación Presidencial Regional de Magallanes, defendió el proceso de instalación del gobierno y detalló las principales líneas de trabajo en seguridad, desarrollo económico, infraestructura y salud durante una extensa entrevista realizada este martes en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

Consultada respecto a las críticas surgidas desde sectores políticos regionales sobre su instalación y el denominado “bajo perfil” de la administración, Farías sostuvo que el proceso de conformación del equipo regional ha sido gradual y aseguró que las puertas continúan abiertas para todos los actores políticos.

“Somos un equipo que llevamos casi tres meses. La instalación propia de todo gobierno es así, con distintas opiniones que son válidas, pero siempre hemos mantenido las puertas abiertas para conversar sobre el desarrollo de la región”, afirmó.

La autoridad también abordó los principales anuncios contenidos en la reciente cuenta pública presidencial, señalando que, si bien no existieron medidas específicas para Magallanes, sí se reforzaron áreas estratégicas para la región, especialmente en zonas extremas, energías renovables, industria, salmonicultura y desarrollo antártico.

En materia antártica, Farías destacó la relevancia geopolítica del territorio y reconoció brechas urgentes en infraestructura, particularmente en bases científicas y logísticas.

“Tenemos desafíos importantes en infraestructura antártica. Hay necesidades urgentes que no pueden esperar y estamos buscando fórmulas más ágiles de financiamiento para resolver problemas inmediatos”, señaló.

Sobre inversión regional, la delegada aclaró las dudas surgidas respecto al financiamiento del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE), asegurando que los recursos anunciados corresponden a una primera etapa y que podrían incrementarse dependiendo de la capacidad de ejecución regional.

“No está condicionado solamente a los recursos iniciales. Si existe capacidad de ejecución, pueden llegar más recursos desde el nivel central”, explicó.

Uno de los ejes principales de la entrevista fue la situación económica regional y el empleo. Farías sostuvo que la administración busca impulsar simultáneamente diversas actividades productivas, sin apostar exclusivamente por un solo sector.

En esa línea, destacó el potencial de la salmonicultura, el turismo, el hidrógeno verde y otras industrias regionales.

“Tenemos que actuar simultáneamente en distintas áreas económicas. No se trata de poner fichas en un solo sector, sino de potenciar todas las oportunidades que tiene Magallanes”, indicó.

Respecto al turismo, adelantó que se encuentran revisando programas de promoción regional y confirmó próximas visitas de autoridades nacionales del área para fortalecer la estrategia turística.

Seguridad pública fue otro de los temas centrales. La delegada reconoció preocupación por el aumento de delitos y aseguró que se evalúan nuevas herramientas adaptadas a la realidad insular de Magallanes, incluyendo control biométrico, mayor presencia policial y eventuales proyectos piloto.

“Estamos analizando todos los instrumentos disponibles. La seguridad es una prioridad transversal y tenemos que aprovechar nuestra condición regional para implementar herramientas distintas”, afirmó.

Asimismo, mencionó avances para impulsar la instalación de una escuela de formación policial en Magallanes y el fortalecimiento de controles preventivos en barrios y localidades.

Finalmente, Farías destacó avances en salud oncológica, señalando que la región ha avanzado significativamente en la reducción de tiempos de atención tras la implementación de la alerta sanitaria oncológica.

Según detalló, la cobertura de atenciones priorizadas ya supera el 75%, mientras se trabaja en incorporar nuevos especialistas y fortalecer la atención regional para evitar traslados de pacientes fuera de Magallanes.

“Queremos que los magallánicos puedan atenderse cerca de sus casas y con atención de calidad en nuestra región”, concluyó.





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