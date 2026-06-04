GOBIERNO DESTACA APROBACIÓN DE ESCUELAS PROTEGIDAS Y REFUERZA COMPROMISO CON COMUNIDADES EDUCATIVAS SEGURAS EN MAGALLANES

​Con amplio respaldo de la Cámara de Diputados, el proyecto de ley Escuelas Protegidas fue despachado este martes para su promulgación, marcando un importante avance en las medidas impulsadas por el Gobierno para fortalecer la seguridad, el orden y la convivencia en los establecimientos educacionales del país.



La iniciativa surge tras diversos episodios de violencia registrados en comunidades educativas y busca entregar nuevas herramientas a directivos, docentes y asistentes de la educación para resguardar el desarrollo normal de las actividades escolares y garantizar espacios seguros para el aprendizaje.



Entre las medidas contempladas se encuentra la facultad de los establecimientos para implementar procedimientos destinados a evitar el ingreso de elementos peligrosos, incluyendo la revisión de mochilas y pertenencias bajo protocolos establecidos en los reglamentos internos. Asimismo, la normativa fortalece la autoridad de los docentes al interior de las salas de clases y establece nuevas disposiciones para resguardar la convivencia escolar.



La delegada presidencial regional de Magallanes, Ericka Farías, destacó que la nueva legislación responde a una preocupación ampliamente manifestada por las familias y las comunidades educativas.



“Escuelas Protegidas busca espacios seguros para el aprendizaje. No podemos permitir armas ni violencia en los colegios; por eso apoyamos que los establecimientos, con total respeto y cuidado, puedan revisar pertenencias para proteger a toda la comunidad”, señaló.



Por su parte, el seremi de Gobierno, Ángel Roa Alegría, valoró el amplio respaldo obtenido por la iniciativa durante su tramitación legislativa.



“Estamos contentos de que este proyecto haya sido aprobado por 105 votos a favor. Valoramos también el apoyo de distintos sectores políticos que comprendieron la urgencia de enfrentar la violencia que hoy afecta a los establecimientos educacionales. Esta ley viene a devolver autoridad a los profesores y contribuir a recuperar la tranquilidad dentro de las comunidades educativas”, afirmó.



La autoridad agregó que el Gobierno mantiene un compromiso permanente con la construcción de espacios educativos seguros y libres de violencia, relevando además instancias de diálogo como el programa “Directores por Chile”, que busca recoger las principales inquietudes de quienes lideran los establecimientos educacionales.



En tanto, el seremi de Educación de Magallanes, José Raúl Alvarado, destacó que la iniciativa recoge una demanda ciudadana y fortalece el trabajo formativo que desarrollan las comunidades educativas.



“El clamor de la ciudadanía fue escuchado y transformado en un proyecto de ley que hoy se convierte en realidad. Todos queremos recuperar el orden, el respeto y la disciplina en los establecimientos educacionales. Escuelas Protegidas avanza justamente en esa dirección, fortaleciendo la autoridad de directores, profesores y de todos quienes forman parte de una comunidad educativa”, sostuvo.



La autoridad educacional agregó que una adecuada convivencia escolar es clave para mejorar los aprendizajes y que la nueva legislación constituye un respaldo importante para el trabajo pedagógico que realizan los establecimientos.



Entre otras medidas, la ley incorpora sanciones frente a acciones que interrumpan gravemente las actividades escolares, establece restricciones para el uso de vestimentas o accesorios que impidan la identificación facial y contempla inhabilidades para acceder a la gratuidad en casos de personas condenadas por delitos graves cometidos en establecimientos educacionales.



Desde el Gobierno señalaron que la nueva normativa busca garantizar que los colegios sean espacios seguros para enseñar, aprender y convivir, fortaleciendo el respeto, la autoridad y la protección de toda la comunidad educativa.























